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اعرف رصيدك من السلع التموينية عبر رسائل المحمول

  • مصر
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تحضر وزارة والتجارة الداخلية للتواصل مع المواطنين برسائل المحمول للإجابة عن استفساراتهم عن الخدمات التي تقدمها الوزارة أو معرفة حصصهم من السلع التموينية الشهرية أو حصتهم من الخبز المدعم في منظومة الخبز الجديدة سواء قبل الصرف أو خلال أيام الشهر أو معرفة باقي الرصيد الذي وفروه من الخبز الذي يحصلون مقابله على السلع الغذائية مجانا في الشهر التالي من الصرف.

وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن خدمة الرسائل القصيرة ستتضمن كل الاستفسارات عن الخدمات التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم أيضا بإرسال رسائل للمواطنين عن الخدمات الجديدة التي تقدمها، ومنها التخفيضات في السلع بالمجمعات الاستهلاكية أو مواعيد المعارض الموسمية، وأنواع السلع بها والتخفيضات في أسعارها أو معرفة أرقام الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى وغيرها.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع الدكتور مجدي الحناوي، مدير مشروع بطاقات الأسرة بوزارة التنمية الإدارية، وممثلين من الشركات المنفذة للبطاقات الذكية وشركات المحمول الثلاث، بحضور اللواء مدحت عبدالله رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وأحلام رشدي، وكيل وزارة التموين، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومحمود عبدالعزيز، رئيس الرقابة والتوزيع.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه يجرى حاليا إنشاء كول سنتر متطور بوزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المواطنين، مؤكدا أن هذا المشروع بالإضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة سيتم تشغيلهما خلال الفترة القليلة القادمة.

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