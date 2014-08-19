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إصابة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع ببنها

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إصابة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع ببنها إصابة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع ببنها

أصيبت المدعوه سندريلا ياسر عابدين سليمان 20 سنة طالبة بكلية هندسة جامعة المملكه العربية السعوديه، بشرخ بقاع الجمجمه وكسر بالجبهه وأخر بالفقره الثالثة عشر بسبب سقوطها من أعلى.

تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وبسؤال والدها المدعو ياسر عابدين سليمان 47 سنة دكتور بكلية التربية الرياضيه ” جامعة بنها “، قرر أن نجلته حال قيامها بتركيب خرطوم التكييف بشقه سكنهما أختل توازنها وسقطت أرضاً من الطابق الرابع مما أدى لحدوث إصابتها وأنه لا يشتبه فى الحادث جنائيا.

فكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 546 ادارى قسم ثان بنها لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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