إدارة الطيران الأمريكية تحظر على شركات الطيران التحليق فوق سوريا

حظرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على كافة شركات الطيران الامريكية التحليق فوق سوريا، مشيرة الى ان الصراع الدائر هناك يشكل “تهديدا خطيرا”.

واوضحت ادارة الطيران – فى بيان نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الثلاثاء – انه تم اتخاذ هذه الخطوة بعد اجراء تحديث لتقييم المخاطر وفى ضوء قلة عدد الشركات الراغبة فى التحليق فى المجال الجوى السورى.

واضاف البيان ان الصراع المسلح المستمر والوضع الامنى المضطرب فى سوريا يشكلان تهديدا خطيرا محتملا للطيران المدنى، كما ان عناصر بالمعارضة حذرت شركات الطيران المدنية من تسيير رحلات الى سوريا، فضلا عن ان هناك جماعات مسلحة متطرفة فى البلاد معروف ان لديها اسلحة مضادة للطائرات قد تهدد الطائرات المدنية.

يشار الى ان ادارة الطيران كانت قد حظرت مؤخرا على شركات الطيران الامريكية والمشغلين التجاريين التحليق فوق العراق مع استمرار الصراع المسلح وبدء الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية.

أ ش أ