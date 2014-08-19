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صحيفة جزائرية : داعش يحاول اختراق الجزائر

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صحيفة جزائرية : داعش يحاول اختراق الجزائر صحيفة جزائرية : داعش يحاول اختراق الجزائر

ارشيفية

تحدثت صحيفة (الخبر) الجزائرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن تزايد قلق السلطات العسكرية والأمنية من خطر اختراق عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” الأراضي الجزائرية عبر الحدود الليبية، مشيرة إلى أن هذا القلق يتزامن مع تداول أخبار عن عودة مقاتلين في صفوف “داعش” ينحدرون من منطقة المغرب العربي إلى بلدانهم الأصلية في إطار إستراتيجية توسيع دولة الخلافة التي أعلن عنها التنظيم بزرع خلايا تابعة له في المنطقة.

وكشف مصدر عسكري جزائري لـ”الخبر” عن وصول مذكرات يومية إلى القيادة المركزية للجيش من الوحدات العسكرية المتواجدة بالحدود الجزائرية الليبية تحدثت عن وجود محاولات اختراق للأراضي الجزائرية من قبل عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيمات إسلامية مسلحة تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش كثفت من حضورها على الجبهة الشرقية من خلال إرسال تعزيزات عسكرية إضافية لضبط كافة التحركات المشبوهة باتجاه الأراضي الجزائرية .. مشيرا إلى أن تواجد عناصر في ليبيا من تنظيم داعش الأكثر دموية وتطرفا من بين التنظيمات الإسلامية المسلحة يشكل مصدر قلق كبير للسلطات العسكرية الجزائرية.

 

أ ش أ

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