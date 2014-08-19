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بيت ستي

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بيت ستي بيت ستي

عندما كنت طفله بريئه حوالي 4 سنين كنت بروح بيت جدتي ام ابويا في احدى قرى دمياط .. كنت بكره الحمام بتاعهم جدا لأنه قعده بلدي وكان لازم حد يدخل معايا عشان اعرف اتعامل .. المهم كنت اول ما اروح الاقي واحده من ستات البيت جايه عليا تقولي سلمي على ستك يا ايناس .. كأنها رئيسه حاشيه الملكه وبتقولي اركعي وانتي بتكلميها مانا جايالها يختي ورايحه اسلم وابوس انتي مالك!! كنا بنقعد على كنبه اسطنبولي يدوب على حرف باب البيت وتقعد تكلمني في حاجات مش عارفه هي بتقول ايه لأني كنت منشغله بأحد الاطفال قاعد برا وشه ملزق وفي كميه دبان مهوله واقفه على وشه وهو ولا كأنه هنا ولا بيهشها حتى .. كنت بستغرب انه مش متضايق وبيعاملهم كأنهم حيواناته الأليفه.. سألت جدتي مره هو ليه واقف على وشه دبان يا نينه؟ بصتلي وبرقت وبعد فتره وجيزه من التفكير قالتلي عشان عليه عسل ^_^

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