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داعش: سنهاجم الأمريكيين في أي مكان لو أصابت الغارات الجوية أحد من مقاتلينا

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داعش: سنهاجم الأمريكيين في أي مكان لو أصابت الغارات الجوية أحد من مقاتلينا داعش: سنهاجم الأمريكيين في أي مكان لو أصابت الغارات الجوية أحد من مقاتلينا

داعش

حذر تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام “داعش” الولايات المتحدة من أن التنظيم الذي استولى على مساحات واسعة من العراق ودفع أمريكا لتنفيذ أول ضربات جوية هناك منذ سحب قواتها عام 2011، سيهاجم الأمريكيين في أي مكان إذا أصابت الغارات مقاتليه.

وذكرت قناة “العربية” اليوم الثلاثاء، أن تنظيم “داعش” بث شريط عرض من خلال صورة لأمريكي ذبح أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق، فيما تضمن عبارة تقول بالإنجليزية “سنغرقكم جميعا في الدماء”.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر من أن تنظيم “داعش” الذي يسيطر على أنحاء من سوريا والعراق يشكل خطرًا “على العراقيين وعلى المنطقة بأسرها”.

ووعد الرئيس أوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض الليلة الماضية بوضع استراتيجية “بعيدة الأمد” لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي تشن طائرات أمريكية منذ نحو عشرة أيام غارات على مواقع يسيطر عليها في شمال العراق.
> أ ش أ

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