القبض على مزور مستندات حكومية في دار السلام



> وردت معلومات لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام ”محمود محمد أحمد” بدار السلام بتزوير المستندات الحكومية وعرضها لراغبي شرائها مقابل مبالغ مالية كبيرة .

وبناءاً على التحريات أمكن التوصل إلى “ محمود محمد أحمد” نائب مدير شركة، وأكدت التحريات قيام المتهم بتزوير المستندات الحكومية وذلك عن طريق التلاعب فى بيانات المهنة لبطاقات الرقم القومي وعلى ضوء ذلك يقوم باستخدام جواز السفر ببيانات المهنة لبطاقات المزورة وبموجب ذلك يتمكن من الحصول على تأشيرات سفر للدولة الأوربية .

وبتقنين الإجراءات وبتفتيش مسكنه تم ضبط “ 3 أختام شعار الجمهورية لمصلحة الجوازات والهجرة ، 2 ختم شعار الجمهورية لصندوق العاملين بقطاع العمال العام والخاص، 2 ختم شعار الجمهورية لوزارة التربية والتعليم ، 2 ختم لمطار القاهرة، ختم صحة توقيع البنك الأهلي اليوناني، ختم البنك الأهلي سوستيه جنرال، 5 أختام بنك QNB الأهلي، ختم بنك PNB ، ختم طيران مدريد ختم مستشفى أبو بكر الصديق التخصصي، ختم وزارة التربية والتعليم الخاص بالإدارة العامة للامتحانات ، ختم بنك المشرق، ختم شركة سيراميكا بلازا، ختم خاص بالشهر العقاري ، 2 ختم شركة ألفا جروب للتنمية الصناعيةختم شركة سيراميكا مايوركا، 30 بطاقة رقم قومي بأسماء مختلفة ، 10 جوازات سفر بأسماء مختلفة، مجموعة من استمارات بطاقات الرقم القومي ، جهاز لاب توب، طابعة ألوان، 3 ماكنات طباعة ألوان، 20 طلقة خرطوش” .

وبمناقشته المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات وأنه استغل عمله كنائب مدير شركة ألفا جروب للتنمية الصناعية وتعامله الدائم مع السفارات الأجنبية مما سهل له استخراج تأشيرات سفر المواطنين إلى الدول الأوربية بعد تزوير المهن فى بطاقات الرقم القومي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .