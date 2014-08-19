رائدا فضاء يطلقان قمرًا صناعيًا صنعه طلاب من روسيا وبيرو

غادر رائدا الفضاء الروسيان أوليج آرتومييف وألكسندر سكفورتسوف، الإثنين، متن المحطة الفضائية الدولية ليطلقا قمر النانو الصناعي الصغير «تشاسكي – 1» الذي صنعه طلاب من روسيا والبيرو.

وأفاد بذلك ناطق في مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسية بضواحي موسكو.. الناطق إن رائدي الفضاء الروسيين سيقومان بتركيب أجهزة علمية وفحص نوافذ المحطة من خارجها وتصوير المواد العازلة على سطح المحطة، بالإضافة إلى إطلاق القمر الصناعي «الطلابي».

أما بقية أفراد طاقم المحطة، الروسي ماكسيم سورايف والأمريكيان ستيفن سوسون وغريغوري وايسمن والأوروبي ألكسندر غيرست، فسيراقبان عمل زملائهم خارج المحطة، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

يذكر أن القمر الصناعي «تشاسكي- 1» صغير الأبعاد للغاية 10X10 سم وخفيف الوزن ( كيلوجرام واحد) صنع على أيدي طلاب جامعيين من روسيا والبيرو.

وأدخل الطلاب في ذاكرة القمر الصناعي رسوم أطفال سيتم نشرها في الفضاء الكوني.