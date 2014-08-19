ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم أسلحة لترويع المواطنيين بدائرة قسم الخليفة

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من الأهالي بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية يتزعمهم “جمال محمود أحمد” بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء لترويع أهالي المنطقة واختطاف كلاً “ رامي عبد النبي خليل، مصطفى حسين حسين” .

بالفحص تبين قيام المذكور وآخرين باقتياد المجني عليهما إلى منطقة المقابر دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم الأول وكلا “ محمد محمود أحمد، حسين جمال محمد، على عثمان أحمد، عبد اللطيف عثمان أحمد، مصطفى عثمان أحمد، أحمد عثمان أحمد، محمد مصطفى أحمد، عماد عبد الغفار محمد، مصطفى محمود جبر، محمد جاد عبد الكريم جمعة”، وبصحبتهما المجني عليهما مصابان بجروح طعنية وقطعية بأنحاء متفرقة من الجسم .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو السابق ذكره، وأضاف المتهم الأول بسابقة قيام المجني عليه الأول بسرقة مبلغ مالي 90 ألف جنيه من داخل مسكنه، والمحرر بشأنها المحضر بقسم الخليفة بتاريخ 10 الجاري، وعلى أثر ذلك اتفقا مع باقي المتهمين على اختطاف المجني عليهما لأجبراهم على استرداد المبلغ المستولي عليه بمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما سبق.

وبسؤال المجني عليهما أنكر واقعة السرقة واتهموهم بخطفهما واحتجازهم وإحداث ما بهم من إصابات فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة

> العامة التحقيق .