«كهرباء سوهاج»: قري دار السلام لم تتأثر باحتراق وحدة منظمات الجهد

قال المهندس أبوالعزايم فهمي الزهري، رئيس قطاع كهرباء سوهاج، إن وحدة منظمات الجهد الكهربائي لقري دار السلام بحري والكائنة أمام مدخل نجع الشيخ جامع بناحية أولاد يحيي بحري دائرة مركز شرطة دار السلام والتي أشعل فيها مجهولين، الأحد النيران، تم إخراجها من الخدمة.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن جميع القري المستفادة من تلك الوحدة التي احترقت لم تتأثر بالحادث لسرعة انتقال المهندسين والفنين والمسئولين بالشركة وإخراجها من الخدمة وتحويل مسار التيار.

وأوضح «وكيل وزارة الكهرباء أن وحدة منظمات الجهد التي احترقت أشبه بـ«الاستبليزر»، التي تستخدمه الأسر في الوحدات السكنية لتثبيت وتنظيم التيار الكهربائي لمنع تأثر الأجهزة الكهربائية بقوة أو ضعف التيار، والتي ينتج عنها احتراق وتلف الأجهزة، وأشار إلى أنه تم وضع تلك الوحدة نظرا لبعد المسافات بين قري دار السلام بحري وضعف التيار بالمنطقة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز دار السلام بإشعال مجهولين النيران بـ«وحدة منظمات الجهد الكهربائي» بقرية أولاد يحيي بحري، وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث أن عناصر إخوانية وراء الواقعة، تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيقات.

انتقل إلى المكان اللواء أحمد شاهين، حكمدار المديرية، والعميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، ومأمور وضباط القسم، وسيارات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على النيران دون خسائر أو إصابات بشرية.

وبالفحص ومعاينة المكان تبين فتح باب الغرفة ووجود كسر بالقفل، ووجود أثار بعض إطارات السيارات، كما عثر على عدد من زجاجات المولوتوف والتي يرجح استخدامها في تنفيذ الواقعة، والتي يدلل على أنه عمل تخريبي من قبل عناصر إخوانية.

ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر بشرية، وتمثلت التلفيات في احتراق المحطة بالكامل.

وأشارت التحريات الأولية للضباط المباحث أن منفذي الواقعة يرجح انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأن الهدف منها إحداث أعمال عنف وتخريب بمرفق الكهرباء مما يزيد من سخط المواطنين على الحكومة .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحديد وضبط المتهمين المتورطين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3092 إداري المركز، وتولت النيابة التحقيقات.