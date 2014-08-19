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إدخال مساعدات مغربية وماليزية إلى قطاع غزة

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دخلت مساعدات مغربية وماليزية إلى قطاع غزة الإثنين، وذلك عن طريق ميناء رفح البري.

وصرح مصدر مسؤول أن المساعدات عبارة عن 10 أطنان من الأدوية والمساعدات الطبية مقدمة من ماليزيا، و50 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من المغرب.. وقد تولى الهلال الأحمر المصري التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وإدخالها إلى قطاع غزة.

يذكر أنه سبق إدخال عدة دفعات من المساعدات المصرية والعربية والدولية إلى قطاع غزة شملت الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية إلى جانب المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية.

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