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«الكهرباء»: الوزير يتألم لقطع التيار عن المواطنين ويجب تخفيف الأحمال

  • مصر
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قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزير محمد شاكر «الوزير يتألم من قطع التيار على المواطنين، ويجب تعاونهم معنا بتخفيف الأحمال لتجنب قطع التيار».

وأشار «اليماني»، في مداخلة هاتفية مع فضائية «سي بي سي إكسترا» مساء الإثنين، إلى أن عجز توليد الكهرباء يحقق رقمًا قياسيًّا الآن، ويتسبب في انقطاع الكهرباء على عدة مناطق.

وأضاف أن الحمل الأقصى المتوقع الإثنين سيبلغ 27 ألف و700 ميجاوات، وأن القدرات المتاحة لدى محطات إنتاج الطاقة 22 ألف ميجاوات.

وأرجع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أسباب انقطاع التيار إلى نقص الوقود في المحطات وارتفاع درجات الحرارة والعمليات التخريبية للأبراج والمحولات يعيق عمل الوزارة لمواجهة الأزمة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ برامج جادة لصيانة وحدات الكهرباء.

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