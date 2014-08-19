محافظ تنومة يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

تنومة - سعيد معيض

غادر محافظ تنومة الأستاذ عبدالرحمن بن زيد الهزاني مستشفى عسير العام بعد أن تماثل للشفاء عقب العارض الصحي الذي أصابه، وأوضح الأستاذ الهزاني في اتصال معه أنه يتمتع بصحة وعافية ولله الحمد، شاكراً كل من قام بزيارته أو الاتصال به من مسؤولين ومواطنين وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير حفظه الله، وقدم الهزاني الشكر والعرفان على ما أحاطوه به من رعاية واهتمام داعيا الله أن يمتعهم بالصحة والعافية.