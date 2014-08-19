السعد ل«الرياض»: استحداث 4 مدارس للبنات شمال الرياض.. ونقل 3 إلى مبانيها الجديدة

استحدثت إدارة التربية والتعليم بالرياض 4 مدارس جديدة في أحياء شمال الرياض ونقلت 3 مدارس قائمة الى مبان حكومية جديدة ومجهزة لاستقبال الطالبات مع بداية أول أيام الدراسة.

وقالت مديرة مكتب التربية والتعليم بشمال الرياض الأستاذة عائشة السعد ل"الرياض" إن المدارس المحدثة لهذا العام شمال الرياض هي الثانوية 138 في حي الوادي والمتوسطة 230 في حي التعاون والمتوسطة 215 في حي المروج والمتوسطة 236 الملحقة مع مبنى المتوسطة السادسة لتحفيظ القرآن الكريم في حي النخيل.

وأضافت أن المدارس القائمة والمنقولة الى مبان جديدة تشمل كلاً من الابتدائية 362 والمتوسطة 141 من حي التعاون الى حي الوادي، والروضة 73 إلى مبناها الجديد في حي المصيف.

وذكرت السعد أن مكتب التربية والتعليم شمال الرياض تتبعه الأحياء الواقعة شمال الدائري الشمالي، كما تتبعه أحياء المروج والنخيل وصلاح الدين والورود والمصيف والعديد من الأحياء الواقعة شمال الرياض، وتجري الاستعدادات لعودة مديرات المدارس والإشراف في 28 شوال والذين سيقومون بدورهم في تجهيز الفصول الدراسية وتوزيع الكتب، والتجهيز لاستقبال الطالبات على الوجه المطلوب.