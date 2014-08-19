المجنوني يترشح لمجلس الهندسة الكيميائية العالمي‎

انتخب رئيس قطاع الطاقة والصناعات التحويلية والخدمات في الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدالمحسن المجنوني من قبل اللجنة التنفيذية في مجلس الهندسة الكيميائية على مستوى العالم, حيث جرى ترشيحه ضمن 8 شخصيات عالمية للمنافسة على أربعة مقاعد في المجلس العالمي للهندسة الكيميائية، ويأتي هذا الترشيح من قبل مجلس الهندسة الكيميائية بمقره في الولايات المتحدة الامريكية والذي يعتبر الأول من نوعه نظرا لكونه اول شخصية عربية يتم ترشيحها ضمن أعضاء مجلس الإدارة، كما يعتبر أول سعودي يتم ترشيحه ضمن ال 8 شخصيات الأخرى.

المهندس المجنوني لديه خبرة تزيد على 20 عاما في معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات والمرافق, والاستكشاف والإنتاج.