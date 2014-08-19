نجران: القتل تعزيراً لـ4 مواطنين في قضية مخدرات

نجران - واس

أصدرت وزارة الداخلية أمس الاثنين بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأربعة من الجناة في مدينة نجران، وفيما يلي نص البيان: قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). بفضل من الله تم القبض على الجناة كل من/ 1- هادي بن صالح عبدالله آل مطلق 2- مفرح بن جابر زيد اليامي 3- علي بن جابر زيد اليامي 4- عوض بن صالح عبدالله آل مطلق "سعوديي الجنسية" عند قيامهم بتلقي كمية كبيرة من الحشيش، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً والحكم بقتلهم تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة (هادي آل مطلق، مفرح اليامي، علي اليامي، عوض آل مطلق)، أمس الاثنين الموافق 22/ 10/ 1435 ه في مدينة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.