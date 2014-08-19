أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الداخلية يكافئ الجندي عطيف بـ66 ألفاً

Google+ Print
وزير الداخلية يكافئ الجندي عطيف بـ66 ألفاً وزير الداخلية يكافئ الجندي عطيف بـ66 ألفاً
389480519573.jpg

العميد المطيري خلال تسليمه الشيك للجندي محمد موسى

الأحساء - سليم القطان

    وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بصرف مكافأة مالية للجندي أول محمد موسى عطيف نظير جهوده الأمنية في القبض على أحد المطلوبين في عدة قضايا أمنية، وقد قام مدير شرطة الأحساء المكلف العميد فهد زيد المطيري وبحضور الرائد أحمد بن عبدالله الرشيد مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بالأحساء بتسليم الجندي عطيف مكافأته المالية والتي تمثلت بشيك بمبلغ ستة وستون ألف وأربع مئة وتسعون 66490 ريالاً. الجندي محمد أكد أن ما قام به ما هو إلا واجب أملاه عليه دينه ووفاؤه لوطنه وقيادته.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية