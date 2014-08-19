وزير الداخلية يكافئ الجندي عطيف بـ66 ألفاً

الأحساء - سليم القطان

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بصرف مكافأة مالية للجندي أول محمد موسى عطيف نظير جهوده الأمنية في القبض على أحد المطلوبين في عدة قضايا أمنية، وقد قام مدير شرطة الأحساء المكلف العميد فهد زيد المطيري وبحضور الرائد أحمد بن عبدالله الرشيد مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بالأحساء بتسليم الجندي عطيف مكافأته المالية والتي تمثلت بشيك بمبلغ ستة وستون ألف وأربع مئة وتسعون 66490 ريالاً. الجندي محمد أكد أن ما قام به ما هو إلا واجب أملاه عليه دينه ووفاؤه لوطنه وقيادته.