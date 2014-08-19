مصدر عسكري: داعش يحاول اختراق الأراضي الجزائرية

كشف مصدر عسكري جزائري عن وصول «مذكرات يومية إلى القيادة المركزية للجيش، من الوحدات العسكرية المتمركزة بالحدود الجزائرية الليبية»، تعلم بوجود محاولات اختراق للأراضي الجزائرية من قبل عناصر يشتبه في انتمائها إلى تنظيمات إسلامية مسلحة تدين بالولاء إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».

وأوضح المصدر لصحيفة «الخبر» في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش كثفت من حضورها على الجبهة الشرقية، من خلال «إرسال تعزيزات عسكرية إضافية لضبط كافة التحركات المشبوهة باتجاه الأراضي الجزائرية»، مشيرا إلى أن تواجد عناصر في ليبيا من تنظيم «داعش» الأكثر دموية وتطرفا من بين التنظيمات الإسلامية المسلحة، يشكل مصدر قلق كبير للسلطات العسكرية الجزائرية.

وأكدت الصحيفة أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بقيادة عبدالمالك دروكدال، لا زال يدين بالولاء لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أيمن الظواهري، رافضا الانضمام إلى دولة الخلافة التي أعلن عنها أبوبكر البغدادي، قائد تنظيم «داعش».

ونشرت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بيانا على الإنترنت، في 14 يوليو الماضي، ترفض فيه دولة الخلافة المعلن عنها ذاتيا في الشام، وهو ما جاء لينفي ما ورد على لسان قاضي فرع القاعدة المغاربي للمنطقة الوسطى، أبوعبدالله عثمان العاصمي، الذي أصدر شريطا صوتيا، في بداية الشهر الماضي، يؤيد «داعش».