رابعةٌ.. وأدُ الحرب الدينية

ليس صحيحاً أنّ مصر كانت على حافّة حرب أهلية. الصحيحُ والصريحُ والمُعلن: أنّها كانت على وشك حرب دينية. كان المُخطط أن تكون مصر قاعدة انطلاق هذه الحروب فى الإقليم، وذلك فى حال استمرار خضوعها لحُكم التنظيمات الدينية من الإخوان حتى السلفية المتطرفة التى تبلورت تحت غطاء «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح».

فى الخامس عشر من يونيو 2013م، امتلأ استاد القاهرة بكل تنظيمات التطرف الدينى، فى مؤتمر «الأمة المصرية لنُصرة الجهاد فى سوريا» لإعادة إنتاج التوظيف الأمريكى لمفهوم الجهاد، وإعادة استخدامه فى سوريا، كما سبق أن وظفت المخابرات الأمريكية هذا المفهوم وهذه التنظيمات فى حروبها ضد السوفييت فى أفغانستان من 1979م إلى 1992م، وهى الفترة التى شهدت ربيع التحالف بين تنظيمات التطرف الدينى والسياسات الأمريكية.

دخل الرئيس مُرسى ساحة الاستاد ليلقاه رموز التطرف بالقبلات والأحضان ومنهم من انحنى ليقبل يدى الرئيس، عاصم عبدالماجد، صلاح سلطان، صفوت حجازى، محمد حسان، محمد عبدالمقصود. تجول مُرسى فى ساحة الاستاد، فى استعراض لحالة إخوانية أصيلة، من الخيلاء والبطر والغرور، والمُراءاة بالقوة والمباهاة بالحشود. رفع بيمناه علماً سورياً كبيراً، ثم جاءوه بعلم مصرى صغير المقاس، ثم جاءوه بعلم مصرى أكبر. وهو ينتشى تحت الهتافات الهادرة: «تكبير، سمع، هُس، مفيش كلام، الريس مُرسى، تعظيم سلام». ثم ينطلق صوتٌ جهورىٌ: «عاوزين نسمّع الرئيس مُرسى تأييدنا: زنقة زنقة. ودار دار. بُكرة ندوسك يا بشّار».

جلس الرئيس مرسى وعن يمينه وشماله الدكتور على السالوس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والدكتور طلعت العفيفى، وزير الأوقاف، وتولى تقديم الحفل الرسمى ذو لحية كثيفة، تتدلّى على جلباب أبيض، يستُرُ كرشاً مستريحاً، ومناكب عريضة، وأسفله شبشبٌ فى القدمين، يسكنُ أسفل بنطلون أبيض. تحدث السالوس شاكراً ربه الذى أحياه حتى يرى لمصر حاكماً مسلماً يبكى عند سماع آية من كتاب الله. ثم أفتى بأن الجهاد فرضُ عين على كل سورى، وفرض كفاية على كل مسلم قادر عليه فى العالم كله. وظهر الشيخ محمد حسان- وهو متخرجٌ معنا من كلية الإعلام بجامعة القاهرة- وقد اختار أن يكسب قوت يومه من انتحال وظيفة الوعظ الدينى، فأكد أن الجهاد - فى سوريا- واجبٌ بالمال والنفس والسلاح، ثم استدار وخاطب مرسى ليحرضه على الشيعة وليرجوه عدم التقارب مع هؤلاء الرافضة، كما ورد على لسانه. ثم تكلم الدكتور محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، عن نبوءات نزول المسيح عليه السلام على مشارف دمشق، وعن الحرب على أهل السنة فى سوريا، ووصف الشيعة بأنهم «أنجاس». وتطوع وأطلق الرصاصة الأولى على ثورة ثلاثين يونيو- قبل أسبوعين من انطلاقها- فدعا الله أن يجعل يوم ثلاثين من يونيو يوم عزّ للإسلام والمسلمين، ولكسر شوكة الكافرين والمنافقين، اللهم رُدّ كيدهم فى نحورهم، واجعل تدبيرهم فى تدميرهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك فى نحورهم، اللهم يا مُنزل الكتاب، ويا مُجرى السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

فى هذا المؤتمر- الذى غاب عنه شيخُ الأزهر ومفتى مصر وغاب عنه أى وجه مدنى ومثل ذروة الحضور الدينى المتطرف- تحولت الدفةُ من نصرة الجهاد فى سوريا إلى إعلان الجهاد فى مصر، ووقفت مصرُ وأهلها تنظر رئيس الجمهورية وهو- بخُبث ريفى شديد- يتحدثُ هو وحلفاؤه عن سوريا، بيمنا هم يقصدون حسم الصراع هنا فى مصر. كان مُرسى يُرضى الأمريكان بقبول الخدمة فى سوريا، بينما كان رجاله- فى الاستاد- وفى كل المواقع التنظيمية ومع كل حلفائهم من الجماعات يستعدون لإعادة إنتاج الحالة السورية فى مصر. كان مرسى يُعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بشار فى حين أنه كان يحشد كل طاقته لإعادة إنتاج بشار فى مصر. ولهذا حشد كل هذه الحشود، ولهذا لم يعبأ بحضور شيخ الأزهر والمفتى كمصادر للشرعية الدينية ومراجع للفتوى، كان يكفى مرسى- لوكان الهدف هو سوريا فقط- أن يصدر بياناً رئاسياً يذيعه الإعلام الرسمى.

كان ماجرى فى الاستاد هو باكورة الحشد فى رابعة، وكانت جملة المبادئ التى أعلنها فى الاستاد هى المرجعية الفكرية التى ألهمت رابعة ومن فيها، هذه المرجعية الفكرية التى أعلنها مساء الثانى من يوليو 2013م وعشية إسقاطه، فى خطابه الأشهر الذى عُرف بخطاب الشرعية، وهو استنساخٌ حرفى من خطاب الإبادة الذى يعتصمُ به بشار الأسد فى حربه على شعبه. الفارق الوحيد أن الشعب والجيش أسقطوه من سدة الدولة والقرار قبل أن يتمكن من إشعال حروبه الدينية فى مصر، فاكتفى هو وجماعته وحلفاؤه بخوضها بما أمكنهم من أدوات نراها لم تنقطع عن الشارع على مدى عام كامل، من إخلائهم من رابعة حتى اليوم. والحديث مستأنف.