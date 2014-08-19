احذروا ثورة المظلوم

صورأعمال العنف بمدينة فيرجسون الأمريكية على أثر مقتل الشاب الأسود مايكل بروان، أصبحت مثار تعليقات كثيرة على صفحات التواصل الاجتماعى وخاصة تلك التى تظهر عنف قوات مكافحة الشغب الأمريكية فى التعامل مع المتظاهرين ومثيرى الشغب، معظم التعليقات شماتة فى أمريكا التى تتدعى الديمقراطية والعدل واحترام حقوق الإنسان وعدم التميز وتعظ بلاد العالم بذلك وتنسى أن تعظ نفسها.

عنف فيرجسون أساسه شعور بالظلم متغلغل فى نفوس سكان هذه المدينة الصغيرة الجنوبية ذات الغالبية السوداء إزاء رجال الشرطة البيض، وجاء مقتل مايكل بروان الأسود الأعزل على يد ضابط شرطة أبيض ليكون الشرارة التى أشعلت كوم الحطب. ملابسات الحادث مازالت غامضة وغير قاطعة، الرواية الرسمية للشرطة تقول إن براون حاول الاعتداء على ضابط الشرطة ونزع مسدسه، فاضطرهذا الأخير لإطلاق الرصاص عليه، والرواية الشعبية تقول إنه تم الاشتباه فيه من جانب الشرطة وتوقيفه وإنه رفع ذراعيه مستسلما ومؤكدا على سلميته وعدم حمله للسلاح ولكن تم قتله بأكثر من رصاصة وهناك شهود عيان على ذلك، وهذه الرواية هى التى أدت لتوسيع دائرة المظاهرات وأعمال العنف والتخريب من فيرجسون لمدن مجاورة.

قام محتجون بالسطو على متاجر وإحراق مبان وسيارت شرطة، وقد صرح أحد السكان البيض للصحافة قائلا: أعمال النهب تعكس إحساسا بالظلم في المجتمع، مشيرا إلى أن أعمال العنف لن تتوقف عند هذا الحد، مضيفا : «أظن أن البعض شعروا أن بإمكانهم رد العنف ضدهم بطريقة أخرى»، في اشارة إلى تخريب ونهب الممتلكات الذي شهدته المدينة عقب الحادث. وقال عمدة المدينة إنه يتفهم «رغبة الناس بالتعبير عن إحباطهم، ولكننا سنحاول حثهم على ضبط أعصابهم». اذن وقت الجد يشعر المسئولون أن هناك خطأ ما يتم إغفاله، وهذا واضح فى رد فعل حاكم ولاية ميزورى جاي نيكسون حيث صرح فى البداية بأنه لن يسمح لحفنة من اللصوص بإعلان الحرب فى المدينة، ثم تراجع عن صلفه عندما ظهر فى التليفزيون واصفا ما حدث بأنه «شيء يدعو لقلق كبير». وأضاف: «ما حدث لا يمثلنا، كميزوريين، وأمريكيين» وقطع إجازته ليزور المدينة. كلماته لم تجد صدى بين أبناء المدينة الذين يشعرون بالقهر، فالاشتباكات الأخيرة ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة اشتباكات ومشاكل عنصرية في ميزوري، تعود إلى سنوات الحرب الأهلية، قبل مائة وخمسين سنة تقريبا، وذلك عندما كانت ميزوري من ولايات الجنوب التي حاربت الحكومة الفيدرالية للمحافظة على تجارة الرقيق. وحتى بعد إعطاء السود حقوقهم المدنية بالقانون، استمرت الممارسات العنصرية في الولاية ومدنها المختلفة.

وفي ولاية ميسوري، أصدر «إن إيه إي سي بي» (الاتحاد الوطني لتطور الزنوج) بيانا أعاد فيه إلى الأذهان ماضي الولاية العنصرى، وفي نفس الوقت، رفع دعوى قضائية ضد شرطة المدينة والمقاطعة والولاية، بعدما أظهر التقرير السنوي لمكتب المدعي العام في الولاية عن العام الماضي، أن شرطة فيرجسون اعتقلت سودا بنسبة ضعف عدد البيض خلال إيقافهم لمخالفات مرورية..

المتظاهرون حملوا لاقتات كتب عليها «جميعنا مايكل براون» وهتفوا «أوقفوا رجال الشرطة القتلة» و«لا سلام في غياب العدل» ورفعوا شعارات تطالب بـ«قتل الشرطة».

اما الرئيس أوباما فلقد أعرب عن حزنه لمقتل الشاب على يد الشرطة.. وقال: علينا جميعاً بذل أقصى ما بوسعنا لإنهاء الاشتباكات وأضاف: «دعونا نتذكر أننا جميعاً جزء من أسرة أمريكية واحدة، نحن متحدون على قيم مشتركة بما يتضمن الإيمان بالمساواة في ظل القانون والاحترام الأساسي للنظام العام وحق الاحتجاجات العامة السلمية وكرامة كل رجل وامرأة وطفل بيننا».

كلام لايودى ولايجيب على رأى المثل، وهو لم يعجب سكان فيرجسون الذين رفعوا لافتات تقول: «فيرجسون تحترق والأخ أوباما يلعب الجولف في مارثا فاينيارد»، حيث يقضى إجازته فى هذا المصيف الأرستقراطي في ولاية ماساتشوستس.

مقتل براون أعاد للذاكرة مقتل الشاب الأسمر ترايفون مارتن (١٧ عاما) على يد جورج زمرمان الأبيض عام 2012 فى فلوريدا، والقصة متشابهة لما حدث مع مايكل براون، فالشابان أعزلان ولكن لمجرد أنهما سود تم التعامل معهما بسوء ظن انتهى بقتلهما. حينذاك كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما يستعد لتولى فترة رئاسية ثانية، وهو ما جعله مضطرا للاهتمام بهذه الواقعة لكسب أصوات السود، على عكس هذه المرة.

الأمريكيون السود كانوا ينظرون لأوباما قبل توليه الرئاسة على أنه «المخلص» الذى يمتلك قوة توحيد الولايات المتحدة بسبب بشرته السمراء، ولكن يبدو أن معاناتهم مستمرة حتى الآن، فنسبة البطالة لديهم مضاعفة مقارنة بنسبتها عند أقرانهم من البيض. ووفقا لآخر الإحصائيات التى أصدرها مركز «بوسطن» للإحصائيات، فإن ٢٤٪ من السود يعانون الفقر، وهى نسبة تبلغ ثلاثة أضعاف نسبة الفقر لدى البيض، والتى تبلغ ٨٪ فقط.

الأمريكيون السود يشعرون أنه طالما أن الرئيس الأسود لم يحقق لهم أى شيء فى فترتين رئاسيتين، فإن هذا معناه أن شيئا لن يتغير بعد ذلك. يفسر البعض نجاح أوباما ووقوف الحزب الديمقراطى وراءه محاولة لتجميل وجه أمريكا القبيح، واستعادة صورتها فى العالم بأنها أرض المساواة وتحقيق الأحلام .

وجاءت أحداث العنف فى فيرجسون لتنفى هذه الأكذوبة، ما يجب أن يلفت اهتمامنا فى مثل هذه الأحداث مغزاها: أينما زرعت ظلما فلن تحصد إلا كراهية وعنفا فاحذروا ثورة المظلوم لأن الله يسانده.

مى عزام

ektebly@hotmail.com

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