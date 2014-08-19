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سعيد بن طحنون يحضر أفراح النعيمي

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سعيد بن طحنون يحضر أفراح النعيمي سعيد بن طحنون يحضر أفراح النعيمي

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، الحفل الذي أقامه علي سلطان بن خاتم النعيمي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة مبارك محمد بن شكيل النعيمي، وذلك في قاعة الاحتفالات بمنطقة الظاهر في العين.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن أحمد بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن أحمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان قبيلة النعيمي، وعدد من كبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة، وجمع غفير من المدعوين والأهل وأصدقاء العريس، وتخلل الحفل عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية الإماراتية.

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