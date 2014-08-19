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أوروبية تقتل عربياً رفض الزواج بها

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أوروبية تقتل عربياً رفض الزواج بها أوروبية تقتل عربياً رفض الزواج بها

قبضت شرطة دبي على سيدة أوروبية قتلت شخصاً عربي الجنسية بعد أن رفض الزواج بها بعد علاقة استمرت لمدة اربع سنوات بينهما، واتصلت المتهمة بالشرطة بعد ارتكابها الجريمة.

وقال مصدر في شرطة دبي لـ(البيان) ان تفاصيل الواقعة تعود إلى فجر يوم السبت الماضي حيث تلقت الشرطة بلاغاً من العمليات من سيدة تحمل جنسية اوروبية اكدت فيه وجود شخص مطعون في شقتها دون ان تفصح عن ماهية الأمر، وانتقلت فرقة من التحريات والمباحث الجنائية إلى موقع البلاغ في منطقة النهدة في دبي، وتبين وجود شخص من الجنسية العربية يبلغ من العمر 38 عاماً طعن عدة طعنات نافذة وملقى على السرير، فيما اعترفت السيدة لاحقاً انها قامت بقتله.

وأشار المصدر إلى ان المتهمة البالغة من العمر 32 عاماً اعترفت انها على علاقة بالضحية منذ 4 سنوات وطلبت منه الزواج اكثر من مرة وانها اقرضته مبالغ مالية كبيرة طوال السنوات الماضية وكانت تحلم بتكوين اسرة الا ان المغدور كان يماطل في الأمر، ولفتت إلى انه قبل وقوع الجريمة بساعات حاولت الحديث معه في نفس الموضوع الا انه كان مخموراً ولم يرد عليها، فقامت باحتساء الكحول واعتقدت انه لا يكترث بحديثها.

ونوه المصدر إلى ان المتهمة لم تكن مبيتة النية لقتله لأنها كانت تحبه جداً، الا انه ابدى لا مبالاة تجاه حديثها في تلك الليلة فذهبت إلى المطبخ واحضرت سكيناً وقامت بطعنه الطعنة الاولى ففاق وفتح عينه ثم سددت له طعنه اخرى نافذة.

ولفت المصدر إلى ان السيدة تعمل في التجارة وأنها كانت على علاقة عاطفية مع الضحية وكانت ترغب في انجاب اطفال منه بشكل شرعي، معللة فعلتها بأنه لم يعد يبالي بالزواج بها، مشيراً إلى انه تم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتم تسليم جثمان المجني عليه إلى اهله، مفيداً ان المغدور متزوج ولديه 3 أبناء وان لديه شركة خاصة في مجال الإنارة.

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