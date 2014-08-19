تطوير موانئ الصيادين في جميرا والحمرية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاهتمام بالصيادين المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم بغية الحفاظ على مهنة الصيد باعتبارها موروثا تاريخيا لدولة الإمارات ومهنة الأجداد والآباء، عقد في مبنى هيئة الطرق والمواصلات اجتماع بحضور كل من معالي الفريق مصبح راشد الفتـان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، ومطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وصلاح الأميري مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع تأهيل وإنشاء مرافق وموانئ للصيادين في منطقتي جميرا والحمرية مع الحفاظ على المظهر الجمالي لشواطئ إمارة دبي وتنظيم عملية رسو القوارب في الموانئ والمواقع القريبة منها وتوفير الدعم اللازم للصيادين، إضافة إلى تسهيل عمل الصيادين من خلال إنشاء المرافق التي تعين الصيادين في مهنتهم، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم، وذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على توفير الظروف الملائمة للصيادين وتشجيع المواطنين في الحفاظ على مهنة الصيد وأهمية تعاقب الأجيال في ممارستها.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على البرنامج الزمني لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أن يتم الانتهاء من إنجاز كافة أعمال التطوير في مرافق الصيادين في غضون ثلاثة أشهر.

الجدير بالذكر أن فريق عمل تطوير مرافق الصيادين يتكون من كل من معالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، ومطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وحسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي.