13 ألف معلم وإداري في أبوظبي و45 ألف طالب في عجمان

يبدأ أكثر من 13 ألفا من أعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية دوامهم على مستوى مدارس امارة أبوظبي في 24 أغسطس الجاري، من بينهم 700 معلم أجنبي تم استقطابهم من عدة دول أجنبية وجار حاليا استكمال اجراءات تعيينهم، مقابل 300 معلم مواطن سيلتحقون بالميدان التربوي هذا العام.

وتم اعداد خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديري ومديرات المدارس في عجمان لاستقبال طلبة المدارس الحكومية والخاصة البالغ عددهم 45,400 طالب وطالبة موزعين على 67 مدرسة منتشرة في كافة أرجاء الامارة وجار الاستعداد في مواصلات الامارات لنقل 35 الف طالب وطالبة من مدارس مجلس ابوظبي للتعليم في مكتب العين وذلك من خلال 967 خطا للسير تغطي كافة ارجاء المدينة وضواحيها.

وتفقدت الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عددا من مدارس إمارة أبوظبي من ضمنها المدارس الجديدة التي تم استلامها من شركة مساندة التي سيتم افتتاحها بداية العام الدراسي الجديد، وتستوعب 2330 طالباً وطالبة، وذلك مواكبة للنمو السكاني لاسيما في المناطق السكنية الحديثة حيث تضم هذه المدارس روضتين للأطفال هما «الثريا» في منطقة الباهية وروضة «النايفة» في منطقة الفلاح بطاقة استيعابية تصل الى 360 طفلاً لكل منها اضافة الى مدرسة «السلام» للحلقة الأولى للبنين والبنات في منطقة الفلاح أيضاً بطاقة استيعابية تصل الى 1250 طالباً وتعد إحدى أكبر المدارس الجديدة والتي تأتي في ظل تنامي احتياجات تلك المنطقة.

مدارس المستقبل

وتأتي المدارس الجديدة ضمن مشروع «مدارس المستقبل» والذي يعتمد معايير الاستدامة البيئية في تصميم المدارس، حيث تتميز مدرسة السلام الجديدة بمنطقة الفلاح بوجود 50 فصلا دراسيا في 10 مجمعات تعليمية لكل مجمع 5 فصول دراسية لاستيعاب 1250 طالبا وطالبة في المرحلة الاولى من الصوف (1 الى 5) وهي متصلة بـ10 مختبرات علمية وفنية وبمرافق مميزة ممكن ان يتم استخدامها بعد الدوام الرسمي للمدرسة، كما تتوفر فيها ولأول مرة عناصر الاستدامة البيئية مثل استخدام نظم فعالة في مجال توفير طاقة المكيفات والماء.

أبوظبي

يبدأ أكثر من (13) ألفا من أعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية دوامهم على مستوى مدارس امارة أبوظبي في (24) أغسطس الجاري، من بينهم (700) معلم أجنبي تم استقطابهم من عدة دول أجنبية وجار حاليا استكمال اجراءات تعيينهم، مقابل (300) معلم مواطن سيلتحقون بالميدان التربوي هذا العام.

حيث أكد المجلس أن لديهم حاليا (12 ألفا و701) من المعلمين والاداريين وهم مسجلون فعليا في النظام الالكتروني الخاص به، منهم (2349) اداريا مقابل (10 آلاف و352) معلما، سيضاف اليهم خلال الأيام القليلة المقبلة التعيينات الجديدة لهذا العام بعد انهاء اجراءات تعيينهم ومن بينهم المعلمون الأجانب الجدد.

تأكيد الجاهزية

هذا ويأتي بدء دوام الاداريين والمعلمين بهدف التأكد من جاهزية المدرسة واعدادها لاستقبال الطلبة، حيث تستقبل (254) مدرسة حكومية على مستوى الامارة (128 ألفا و881) طالبا وطالبة ينتظمون في الدراسة في (31) أغسطس الجاري. كما بدأت الاستعدادات الميدانية، وتجري حاليا عملية توزيع الكتب على المدارس طبقا لحاجة كل مدرسة ومقرراتها طبقا للمراحل الدراسية.

30 لجنة

وتعمل (30) لجنة تحضيرية على انهاء التحضير والاستعداد لبدء العام الدراسي على مستوى امارة أبوظبي، حيث يفتتح المجلس (4) مدارس ورياض أطفال حكومية جديدة مع حلول العام الأكاديمي الجديد، منها ثلاث في ابوظبي والرابعة في مدينة العين، حيث تضم أبوظبي مدرسة السلام حلقة أولى في مدينة الفلاح بأبوظبي، وتستوعب 1250 طالباً، وروضة أطفال النايفة في الفلاح، وتستوعب 400 طالب وطالبة، وروضة أطفال الثريا بمنطقة الباهية، وتستوعب 400 طالب وطالبة، أما في العين فسيتم افتتاح روضة أطفال «المسك» في منطقة الفوعة بالعين، وتستوعب هي الأخرى 400 طالب وطالبة.

مدينة الفلاح

هذا وتمثل عملية افتتاح مدارس جديدة في منطقة الفلاح اهمية كبرى في ظل كونها من المناطق السكنية الجديدة والتي انتقلت اليها العديد من الأسر المواطنة، ومن العام الدراسي الماضي كانت هناك حاجة لتوفير مدارس في تلك المنطقة، لذا فان افتتاح مدرسة وروضة هناك بالإضافة الى روضة أخرى في منطقة الباهية القريبة منها سيمثل عاملا هاما في التقليل من الضغط في تلك المناطق وتوفير أماكن للطلبة لمواجهة الكثافة الطلابية.

إغلاق مدارس

كما شهد العام الجديد عدة تغييرات على مستوى المدارس منها اغلاق خمس مدارس حكومية في مدينة العين وتشمل معاوية وهاجر وزايد الاول والصلاح والمعهد الاسلامي، وتم اعادة توزيع طلابها ونقلهم لمدارس بديلة بهدف توفير بيئة تعليمية أنسب لهم، كما تمت عمليات تغيير على بعض الحلقات الدراسية في عدة مدارس أخرى.

التسجيل في سبتمبر

وكان المجلس قد اكد أنه سيتم فتح باب التسجيل للمواطنين مجددا بداية سبتمبر المقبل لقبول الحالات التي لم تتمكن من تسجيل أبنائها بالمدارس الحكومية ولديها أعذار تأخير، وكذلك قبول من يرغبون في الاستفادة من قرار الاستثناء الخاص بسن القبول لطلبة الروضة الأولى بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم، والمتعلق بالحد الأدنى لعمر الطلبة المقبولين في الروضة الأولى، حيث سيتم قبول من هم دون عمر الأربعة أعوام بشهر واحد، في ظل وجود العديد من الحالات التي تقدمت سابقا للمجلس لتسجيل أبنائها وتم رفض طلباتهم لعدم انطباق شرط العمر على أبنائهم والمحدد بأربع سنوات وقتها، والبعض من أولياء الأمور قدم طلبات استثناءات، ولهذا يتوقع أن يتقدم كل من لديه فرصة للاستفادة من هذا الاستثناء لإلحاق أبنائهم بالرياض الحكومية.

8 آلاف مستجد

كما اعتمد المجلس قبول أكثر من (8) آلاف طالب وطالبة من الطلبة المستجدين المواطنين والمقيمين للعام الدراسي الجديد (2015/2014) على مستوى مدارسه الحكومية بإمارة ابوظبي في مختلف المراحل الدراسية، مع الاشارة الى أن المجلس يقبل سنويا اكثر من (10) آلاف طالب من الجدد.

عجمان

وأنهت منطقة عجمان التعليمية الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث أعمال الصيانة وتوزيع الكتب المدرسية وإجراء التنقلات الداخلية وإعداد التشكيلات واستكمال الهيئات التدريسية.

وأوضح علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية أنه تم اعداد خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديري ومديرات المدارس في عجمان لاستقبال طلبة المدارس الحكومية والخاصة البالغ عددهم 45,400 طالب وطالبة موزعين على 67 مدرسة منتشرة في كافة أرجاء الامارة.

وأكد على جاهزية المدارس بما يضمن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول من حيث التجهيزات والمتطلبات المتعلقة بالعملية التربوية.

وذكر أن الكتب المدرسية تم توزيعها على المدارس لتسليمها في حزم وستكون بين أيدي الطلبة من اليوم الأول من العام الدراسي حيث رصدت لجنة توزيع الكتب أعداد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري لتأمين الاعداد اللازمة دون أن يظهر اي عجز وقال إنهم أعدوا غرفة عمليات في المنطقة لاستقبال الملاحظات من المدارس بعد ان تستهل دوامها.

وأوضح أن أعمال الصيانة الشاملة قد أجريت لمدرستين وروضتين فيما تم تنفيذ صيانة جزئية لباقي المدارس والبالغ عددها 37 كما تم احلال مدرستين واحدة داخل المدينة والثانية في المنامة حيث سيتم استلام المبنى الجديد لمدرسة ابن تيمية في شهر اكتوبر المقبل ومدرسة ابن حزم في شهر نوفمبر.

وذكر أن المشاكل التي واجهتها المنطقة التعليمية خلال استلام اولياء الامور للزي المدرسي من حيث الاسعار ورداءة القماش العام الماضي حرصنا على تفاديها هذا العام حيث شكلنا لجنة الزي المدرسي المؤلفة من مديرات مدارس من كل مرحلة دراسية وممثلين عن شركات وموظف من قسم المالية في المنطقة حيث تم الاتفاق على نوعية قماش بجودة عالية واسعار مناسبة تتراوح بين 40-45 درهما لافتا الى انه تم التنبيه على اللجنة بعدم تجاوز الاشتراطات الخاصة بالأقمشة والاسعار محذرا من التلاعب بها اضافة الى توجيهه بتوحيد شعار المنطقة على الزي المدرسي لمختلف المراحل.

وقال ان الاعداد التي تقدمت بطلبات التقاعد بسيطة للغاية حيث تلقينا طلبا واحدا من مديرة روضة فيما الاستقالات من الهيئات التدريسية يتم حصرها في شهر مارس من كل عام لتوفير البديل المناسب عبر وزارة التربية والتعليم مؤكدا أن الاعداد لم تراوح معدلها الطبيعي وانه لن يكون هناك مشكلة في تأمين الكوادر البديلة.

وكشف حسن أن خمس مدارس خاصة ستقوم برفع رسومها المدرسية للعام الدراسي الحالي 2014 – 2015 بعد أن حصلت على الموافقة الرسمية، مشيرا الى أن قسم التعليم الخاص في المنطقة تلقى 7 طلبات رفض اثنين منها.

وذكر انهم يقومون بتشكيل لجنة لدراسة الطلبات التي تصلها من المدارس التي تطالب بالزيادة في الرسوم لمعرفة اسباب الرفع كاشفا عن نسب الزيادات التي وافقت عليها اللجنة المختصة تصل الى 30 بالمائة في حدودها القصوى.

وأوضح أن الزيادة في رسوم المدارس الخاصة تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها ومدى أحقيتها في ذلك، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي مدرسة أن تطلب زيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية للرفع.

العين

أكدت إدارة مواصلات الإمارات فرع العين، أن الاستعدادات النهائية لنقل الطلاب والطالبات انجزت بالكامل من خلال توفير 64 حافلة مدرسية حديثة لنقل 35 الف طالب وطالبة من مدارس مجلس ابوظبي للتعليم في مكتب العين وذلك من خلال 967 خطا للسير تغطي كافة ارجاء المدينة وضواحيها.

وكان مدير عام مواصلات الإمارات محمد عبد الله الجرمن، قد بحث استعدادات فرع المواصلات المدرسية بالعين، لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومدى جاهزية الفرع لتلبية احتياجات مدارس مدينة العين من النقل المدرسي.

وأوضح الجرمن أن بيئة مواصلات الامارات هي بيئة محفزة للعمل لما تتمتع من احترافية في العمل، وتميز في الاداء، وكفاءة في تحقيق الاهداف، وفاعلية في التعامل، مؤكدا أن المؤسسة تلعب دورا كبيرا ليس فقط في عملية النقل، بل تعدت في وضوح دورها في المشاركات الاجتماعية والمبادرات الوطنية، التي تكمّل دورها الحقيقي في عملية التميز.

وشدد في لقائه مع ادارة فرع العين على ضرورة التأكد من تطبيق جميع مواصفات السلامة واشتراطات الأمان في الحافلات كافة، والوجود الميداني في المحطات كافة، ومراجعة خطوط السير والتحديثات الخاصة بها، علاوة على مراجعة نتائج التقارير الواردة خلال العام الماضي، فيما يخص ملاحظات المتعاملين في قطاع النقل المدرسي في الإمارة، والتعامل معها بالشكل الأمثل، وبما يلبي احتياجات وتوقعات الطلبة وأولياء الأمور والإدارات المدرسية والمنطقة التعليمية.

أسطول نقل

حول استعدادات العام الدراسي في العين أكد مدير فرع العين «للبيان» أن مواصلات الإمارات فرع العين تقدم خدمة النقل المدرسي لطلاب المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم والبالغة 107 مدارس تشمل رياض الأطفال ومدارس البنين والبنات لجميع المراحل الدراسية، وذلك من خلال 640 حافلة خاصة بالنقل المدرسي، ومجهزة بجميع وسائل السلامة تعمل على 967 خط سير، وبقيادة 640 سائقا مدربين على قيادة الحافلات المدرسية وعلى التعامل مع الطلاب وبإشراف 834 مشرف ومشرفة نقل وسلامة. واضاف انه من المتوقع أن يتم خلال العام الدراسي الحالي نقل 35000 طالب وطالبة لجميع المراحل الدراسية.

الشارقة

أنهت القيادة العامة لشرطة الشارقة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي يحل يوم الحادي والثلاثين من اغسطس الجاري ومن المقرر أن ينتشر أفراد الشرطة صبيحة أول أيام العام الدراسي الجديد على المفترقات وفي الشوارع الرئيسة والميادين وبالقرب من المدارس لضمان انسيابية حركة المرور.

«وصل» تتبرع بمليون درهم لصيانة مدارس في دبي

أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول عن إطلاق حملة واسعة لتقديم الدعم لعدد من المدارس الحكومية في دبي، لمساعدتها على الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد. وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الشركة بالتواصل مع عدد من المدارس للوقوف على احتياجاتها والتعرف إلى مختلف متطلباتها.

وبادرت وصل بتوفير الدعم المادي لبعض المدارس من خلال برنامجها لدعم مسيرة التعليم على مستوى الدولة. وتضم قائمة المدارس التي شملتها حملة الدعم المادي لهذا العام مدرسة سكينة بنت الحسين للتعليم الثانوي للبنات ومدرسة السلام للتعليم الأساسي والثانوي للبنات إضافة إلى مدرستين ثانويتين للبنين، وهما مدرستا المعارف والوحيدة. وقد استفادت كل من مدرسة المعارف، ومدرسة سكينة بنت الحسين للتعليم الثانوي للبنات ومدرسة زعبيل للتعليم الثانوي للبنات من أعمال الصيانة. وقام وفد من وصل بزيارة المدارس والتواصل مع إداراتها بخصوص أعمال الصيانة المطلوبة.

وقالت زينب محمد المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق والاتصال المؤسسي في وصل، ورئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية في الشركة: «إننا نطلق هذه المبادرات لتحقيق غايات مسؤوليتنا الاجتماعية التي تغطي مختلف قطاعات المجتمع. ومن شأن هذه المبادرة الجديدة أن تساعد على توفير المناخ التعليمي الأمثل لطلابنا وطالباتنا، وحفزهم على اكتساب العلم ونيل أعلى الدرجات لخدمة وطنهم».

وشهدت هذه المبادرة قيام مجموعة وصل لإدارة الأصول باستثمار مبلغ يصل إلى مليون درهم في عمليات الصيانة، حيث تتولى الفرق المختصة إنجاز الأعمال المطلوبة في الفترة المحددة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2014/2015. وعلاوة على ذلك، ستتبرع الشركة بمبلغ نقدي لمساعدة المدارس على تلبية احتياجاتها من المعدات والأجهزة والمستلزمات الأخرى.

وستقوم وصل من خلال إدارتها لخدمات وحلول إدارة الأصول باستغلال الفترة القادمة قبل بدء العام الدراسي في الشهر المقبل للقيام بأعمال الصيانة في المدارس المرشحة، والتي تشتمل على شراء وتركيب وإصلاح أجهزة التكييف والكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، إلى جانب أعمال النجارة والطلاء ودورات الصرف الصحي والمياه والمظلات الواقية من الشمس.

وأضافت زينب محمد: «تأتي هذه الخطوة متناغمة مع توجهات الحكومة التي تشجع على تعزيز الأواصر وتحقيق التعاون بين الهيئات التعليمية والهيئات الحكومية والشركات الخاصة، وذلك من أجل إثراء الحركة التعليمية في مختلف جوانبها العلمية والأنشطة الطلابية. إن وصل ترى في هذا النوع من المبادرات فرصة سانحة للقيام بالدور المتوقع منها لتوفير الدعم لهذه الشريحة المهمة من مجتمعنا، لاسيما وأنها ستحمل على عاتقها مسؤولية قيادة المجتمع في المستقبل، للعبور به إلى آفاق الذكاء الرقمي المنتظر خلال العقود القليلة المقبلة».