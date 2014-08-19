ضبط 5 إخوان لاتهامهم بقطع قضبان السكة الحديد 5 ساعات بكفر الشيخ

تمكن رجال المباحث بكفرالشيخ تحت إشراف اللواء عبدالرحمن شرف، مدير الأمن، برئاسة العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد عمار، رئيس البحث الجنائي بالمديرية، من إلقاء القبض على 5 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بقطع شريط السكه الحديد بالمرابعين وتعطيل حركة سير القطارات، الأحد، أكثر من 5 ساعات.

كان مدير الأمن تلقى إخطاراً من العميد أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم توفيق جاد، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، بورود بلاغ هاتفي من أحد الأشخاص طلب عدم ذكر اسمه بقطع شريط السكة الحديد بناحية قرية المرابعين بمركز كفرالشيخ، وانتقلت قوة من الشرطة وتبين وجود القطع بشريط السكك الحديدية بالمرابعين بطول متر من الجانبين وتوقفت القطارات أكثر من 5 ساعات وتم إصلاحها.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عمار رئيس مباحث مديرية أمن كفر الشيخ بالاشتراك مع الأمن العام بكفر الشيخ برئاسة العميد حسام الباز مفتش الأمن العام، وتوصلت التحريات من خلال فحص منطقة الحادث وحصر أصحاب ورش الحداد واللحام وفحص رقم الهاتف المحمول في المبلغ، وفحص العناصر المنتمية للجماعة في المناطق القريبة تبين أن مرتكبي الواقعة كلا من «و.م.غ.ع» 38سنة كهربائي ومقيم بعزبة غازي التابعة لكفر المرابعين و«ت.ص.أ.ع.م» 33سنة موظف ومقيم بالمرابعين و«أ.ص.ع.م.» 22سنة طالب و«م.ص.إ.ي» 27سنة مندوب مبيعات مقيم بقرية اسحاقه مركز كفر الشيخ و«أ.ع.م.ح.ا» 27سنة طالب بكلية الصيدلة.

وأكدت التحريات انتمائهم لجماعة الإخوان ورغبتهم في إشاعة الذعر والفزع والرهب بين المواطنين بإحداث كارثة وازهاق أرواح المواطنين مما يؤدي لانقلاب القطار القادم من شربين إلى كفر الشيخ قبل وصول القطار بساعتين بهدف إحراج الحكومة وتشويه صورة مصر أمام العالم وإحداث الفوضى.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة تم القاء القبض عليهم وجاري التحقيق معهم حيث قام المتهمون بتجهيز أسطوانة أكسجين لمبة تحصلوا عليها من أحد المنتمين للجماعة صاحب ورشة حدادة وتولى«أ.ع» بالاتصال بشريحة محمول وتم الإبلاغ عن قطع شريط السكك الحديدية وسبب اتصاله أنهم يثبتون أنهم قادرون على تنفيذ ما يريدون وتم التخلص من الشريحة كما قاموا بنشر الخبر على «فيس بوك» لإثارة الرعب بين مواطني كفر الشيخ.

وتتولى النيابة حاليا التخقيق معهم.