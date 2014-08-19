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بالفيديو - سحر نيمار وتألق الحدادي وظهور سواريز في سداسية ودية لبرشلونة

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بالفيديو - سحر نيمار وتألق الحدادي وظهور سواريز في سداسية ودية لبرشلونة بالفيديو - سحر نيمار وتألق الحدادي وظهور سواريز في سداسية ودية لبرشلونة

أكتسح برشلونة ضيفة ليون المكسيكي بسداسية نظيفة علي ملعب كامب نو ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الدوري الإسباني.

وعاد الساحر نيمار دا سيلفا من الإصابة ليشارك من جديد مع برشلونة، عودة ولا أروع، إذ نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

شاهد - الرسام إنيستا + الساحر نيمار = هدف ولا أروع

وصنع نيمار هدف تقدم برشلونة الأول من عرضية استغلها ليونيل ميسي برأسية داخل مرمي ليون.

منير الحدادي هو الأخر استغل المباراة ليظهر من جديد قدراته العالية جدا في استغلال الفرص، إذ نجح في التسجيل مرتين في مرمي ليون.

وإلي جانب ثنائية نيمار والحدادي، وضع كلا من ميسي و ساندرو راميرز أسمائهم في قائمة الهدافين.

شاهد - سداسية برشلونة في مرمي ليون المكسيكي

وشهدت المباراة مشاركة لويس سواريز لأول مرة مع برشلونة، إذ حل داخل أرضية الملعب بديلا للوافد الجديد رافينا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

شاهد - لحظة نزول سواريز أرضية الملعب

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فيديو اليوم السابع

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