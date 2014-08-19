بالفيديو .. تشيلسي يستهل الدوري الإنجليزي بفوز مقنع بدون صلاح

استهل تشيلسي موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بفوز مقنع على حساب مضيفه بيرنلي 3-1 يوم الاثنين.

وحل تشيلسي ضيفا على بيرنلي في المباراة الأخيرة من الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي وشهدت خروج محمد صلاح من قائمة الفريق رغم سفره مع البعثة إلى بيرنلي.

وسجل ثلاثية تشيلسي كل من دييجو كوستا وأندريه شورلي وإيفان إيفانوفيتش في الدقائق 17 و21 و34 ردا على هدف سكوت أرفيلد في الدقيقة 14.

وتصدر تشيلسي جدول الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن سبعة فرق فازت بمباراتها الافتتاحية.

ولعب جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بالثلاثي إدين أزار وأندريه شورلي وأوسكار خلف دييجو كوستا المهاجم الوحيد، بينما حرس ثيبوا كورتوا مرمى الزرق.

وظهر تألق اللاعبين الجدد بشدة فقد أسهم فابريجاس في الأهداف الثلاثة.

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