فيديو.. حسام عيسى لـ«البرادعي»: ما فعلته أثناء فض رابعة «لعب عيال»

قال الدكتور حسام عيسي، وزير التعليم العالي الأسبق، تعليقًا علي استقالة الدكتور محمد البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية السابق، أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي: «أعتقد أن الدكتور البرادعي تعنيه قبل أي حاجة تانية صورته الموجودة في أوروبا وأمريكا، والقضايا الأخرى ثانوية»، حسب قوله.

وأضاف «عيسي» في مداخلته لبرنامج «العاشرة مساءً» علي قناة «دريم»، للإعلامي وائل الإبراشي، الاثنين، أن «ما فعله البرادعي كان طعنة في ظهر الدولة المصرية، لأنه وافق على الفض»، مؤكدًا أنه «لعب عيال.. وإذا كنت وافقت، ليه ترجع بعد كده، فلقد شرحنا الظروف وإن ده تنظيم مسلح، ويسعي لتكوين دويلة في رابعة وتم نقل ذلك له»، بحسب وصفه.