مباحث كفر الشيخ تقلى القبض على خمسة سرقوا قضبان السكك الحديدية

تمكنت قوات أمن كفر الشيخ من الكشف عن سرقة قضبان السكك الحديدية بقرية المرابعين مما أدى لتوقف حركة القطارات منذ يومين عدة ساعات وتم اصلاح العطل وانتظمت حركة القطارات وتبين أنهم عددهم خمسة من جماعة الإخوان المسلمي وتم القاء على القبض على المتهمين.

تلقى مدير الأمن اخطاراً من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائي و المقدم توفيق جاد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ يفيد بورود بلاغ هاتفي من أحد الأشخاص يفيد بقطع السكة للحديد انتقلت قوة من الشرطة وتبين وجود القطع بشريط السكك الحديدية بالمرابعين بطول متر من الجانبين وتوقفت القطارات وتم اصلاحها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عامر رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بالاشتراك مع الأمن العام بكفر الشيخ برئاسة العميد حسام الباز مفتش الأمن العام وتوصلت التحريات من خلال فحص منطقة الحادث وحصر أصحاب ورش الحداد واللحام وفحص رقم الهاتف المحمول في المبلغ وفحص العناصر المنتمية للجماعة في المناطق القريبة وتبين أن مرتكبي الواقعة كلا من وليد محمد غازي عيسى 38سنة كهربائي ومقيم بعزبة غازي التابعة لكفر المرابعين وتامر صلاح أحمد عبده مرجان 33سنة موظف بالأزهر ومقيم بالمرابعين و أحمد صلاح عبده مرجان 22سنة طالب بكلية شريعة وقانون ومحمد صادق إبراهيم يوسف 27سنة مندوب مبيعات مقيم بقرية اسحاقه مركز كفر الشيخ وأحمد عزت محمد حسين السعدي 27سنة طالب بكلية الصيدلة.

أكدت التحريات انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية ورغبتهم في اشاعة الذعر بين المواطنين بإحداث كارثة وازهاق أرواح المواطنين مما يؤدي لإنقلاب القطار القادم من شربين كفر الشيخ قبل وصول القطار بساعتين بهدف احراج الحكومة وتشويه صورة مصر أمام العالم واحداث الفوضى وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة تم القاء القبض عليهم وأعترفوا بجريمتهم.

حيث قام تامر ووليد وأحمد بتجهيز اسطوانة أكسجين لمبة تحصلوا عليها من أحد المنتمين للجماعة صاحب ورشة حدادة وتولى أحمد عزت بالإتصال بشريحة محمول وتم الإبلاغ عن قطع شريط السكك الحديدية وسبب اتصاله أنهم يثبتون أنهم قادرون على تنفيذ ما يريدون وتم التخلص من الشريحة وتم القاء القبض من نشر الخبر على الفيس بوك لإثارة الرعب بين مواطني كفر الشيخ.