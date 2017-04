Stellan Skarsgard يعود الى Avengers: Age of Ultron

أكدت شركة Marvel Studios عودة الممثل Stellan Skarsgard الى سلسلة أفلام The Avengers وتحديداً الى الجزء الثاني الذي يحمل عنوان Avengers: Age of Ultron حيث سيؤدي مرة جديدة دور الدكتور Erik Selvig الذي أدّاه أيضاً في سلسلة أفلام Thor. وقد عبّر الممثل عن فرحته لتأديته هذا الدور مجدداً كاشفاً أنه سيكون عارياً في الفيلم !!! يذكر أن فيلم Avengers: Age of Ultron سيتم إطلاقه في الصالات العالمية في الأول من مايو المقبل وهو من بطولة Robert Downey Jr و Chris Hemsworth و Mark Ruffalo و Chris Evans و Scarlett Johansson.