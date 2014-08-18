زكي شريف في حفلتين: غناء في القاع وميلاد في الحمرا

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

أحيا نجم "ستار أكاديمي" زكي شريف حفلان الأول كان في منطقة القاع-قضاء بعلبك في مسبح العائلات بحضور عدد كبير من معجبيه، والثاني كان حفل عيد ميلاده الذي حضره له الفانز بطريقة منظمة لم يسبق أن أقامها أحد من قبل.

زكي استقبل "سيدتي نت" في منزله الواقع في منطقة اللبوة، حيث خصّها بلقطات تحضيره للحفل، حينما كان يصفف شعره، وخلال ارتدائه لملابسه، كذلك جالت كاميرا "سيدتي نت" داخل منزله والتقطت صوراً من طفولته.

تحدث زكي عن سعادته بإحياء هذا الحفل في منطقة قريبة من المكان الذي ولد وترعرع فيه، لافتاً إلى أن "البلد لاسيما بعض المناطق القريبة من بعلبك مرّت بأوقات صعبة، آملاً في أن يستقر الوضع السياسي، وتعود الحفلات والمهرجانات إلى بعلبك مدينة الشمس، ويعود السلام والخير على لبنان.

وفي رد على سؤال، على أكثر ما يحبه في منطقته بعلبك، لفت إلى أن "كل شيء جميل في مدينته، سواء بأهلها وشعبها، فلا يمكن إلا أن تعشقها".

وعن طموحه في عالم الغناء، أكد زكي أنه كأي شاب لديه هواية في الفن، وما أوصله للناس هو جزء بسيط، وأين سيصل لاحقاً فرب العالمين وحده يعلم ذلك".

افتتح زكي حفله بموال لبناني صدح فيه صوته في كافة أرجاء القاع، ليغني بعدها أغنية "لبناني، وطلب منه الحضور غناء "كيف قدرتي" و"لحرق الدني"، وعدداً كبيراً من الأغاني التي تبرز صوت زكي. وغنى زكي حوالي الساعتين ورقص والتقط الصور مع الصغار والكبار.

أما على صعيد الحفلة الثانية، فهي كانت للإحتفال بعيد ميلاده الـ 23، والذي حضرها له الفانز في إحدى فنادق بيروت في منطقة "الحمرا" مع عشاء وقالب حلوى، وتمّ دعوة بعض الصحفيين أصدقاء زكي إلى هذا الحفل.

وحيا زكي خلالها كل محبيه الذين أتوا من كل لبنان ليطفئوا معه شمعة عيده، وعٌرض في الحفل معايدات من أصدقاء زكي في ستار أكاديمي ومن الصحافيين، وتميز الحفل بتنظيم شديد برهنوا فيه الفانز عن حبتهم ودعمهم لنجمهم الذي يطلقون عليه لقب "جبلنا".

وحضر والدا زكي عيده في الحمرا وحفله في القاع، وأبدا والده سعادته الكبيرة بما وصل له زكي لغاية الآن، مشيراً إلى أن "كل ما يتمناه هو أ يكون زكي سعيداً بين جمهوره".