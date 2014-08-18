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سعد المجرّد يستقطب أكثر من 50 ألف متفرجاً في "ثويزا"

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سعد المجرّد يستقطب أكثر من 50 ألف متفرجاً في "ثويزا" سعد المجرّد يستقطب أكثر من 50 ألف متفرجاً في "ثويزا"

الإثنين 18-08-2014 23:51

شهدت ثاني سهرات مهرجان "ثويزا"، التي أحياها الفنان المغربي سعد المجرّد مساء الجمعة، بكورنيش طنجة، حضوراً جماهيرياً كبيراً، فاق الـ50 ألف متفرج، تفاعلوا مع أغاني الفنان بشكل كبير.

وغنّى المجرّد خلال هذه السهرة أشهر أغانيه التي ردّدها معه الجمهور، خصوصاً أغنية "إنتي باغية واحد"، التي فضّلها المجرّد أن تكون آخر أغانيه، والتي أطرب بها الجمهور.

وشارك في السهرة أيضاً الفنان الجزائري أيدير، المعروف بشعبيته الكبيرة وسط الجمهور المغربي، الذي تفاعل معه بشكل قوي، خصوصاً عندما غنّى أغنيته الشهيرة "أبابا ينوبا".

وعرفت السهرة نفسها مشاركة فرقة أفريقية، قدّمت مجموعة من الأغاني والرقصات من الثقافة الجنوب أفريقية، التي تدخل ضمن برنامج مهرجان "ثويزا"، الهادف إلى إضفاء الطابع الأفريقي على كلّ فعالياته.
يُذكر أنّ سعد كان نجم مهرجان "الراي" بوجدة أيضاً، إلى جانب عدد من نجوم فنّ الراي، حيث حقق حفله نجاحاً كبيراً.

 

 

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