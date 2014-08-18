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سيد زيان يحتفل بعيد ميلاده في المستشفى

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سيد زيان يحتفل بعيد ميلاده في المستشفى سيد زيان يحتفل بعيد ميلاده في المستشفى

الثلاثاء 19-08-2014 00:11

حرصت إيمان ابنة الفنان الكوميدي المصري سيّد زيان على الاحتفال بعيد ميلاد والدها، برغم وجوده في المستشفى، بسبب مرضه، في بادرة لرفع المعنويات.

إيمان احتفلت بعيد ميلاد والدها، وسط الأطباء، فيما بدا زيّان سعيداً، بالرغم من أنّه لم يستطع التّعبير عن ذلك إلا بالابتسامة، بسبب عدم قدرته على الكلام، نتيجة الجلطات المتتالية التي تعرّض لها.

 

 

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