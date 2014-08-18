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هذا ما طلبه رامي عياش في يوم عيد ميلاده

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هذا ما طلبه رامي عياش في يوم عيد ميلاده هذا ما طلبه رامي عياش في يوم عيد ميلاده

الثلاثاء 19-08-2014 01:24

يُصادف اليوم 18 أب/أغسطس عيد ميلاد النّجم اللبناني رامي عياش، الذي تلقّى العديد من المعيادات والأمنيات الطيبة من جمهوره وأصدقاءه عبر صفحته الخاصّة في موقع "تويتر".

ومن جهته شكر رامي الجّميع، وطلب من جمهوره في يوم عيد ميلاده التّبرع لصالح جمعية "عياش الطفولة"، وذلك من أجل رسم ضحكة على وجه كل طفل محتاج على حد تعبير النّجم.

ومن ناحيتها داليدا عيّاش، عايدت زوجها رامي على طريقته الخاصّة، إذ نشرت على صفحتها الخاصّة بموقع "فيس بوك"، مجموعة من الصّور تجمعها بزوجها في لحظات متفرّقة، أرفقتها بكلمات حب ومُعايدة.

 

 

 

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