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الشاب مامي يُلهب ليل طنجة ضمن مهرجان "ثويزا"

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الشاب مامي يُلهب ليل طنجة ضمن مهرجان "ثويزا" الشاب مامي يُلهب ليل طنجة ضمن مهرجان "ثويزا"

الثلاثاء 19-08-2014 01:44

أحيا الفنّان الجزائري الشّاب مامي مؤخّراً الحفل ما قبل الختاميّ لمهرجان "ثويزا"، في دورته العاشرة، والذي تُنظمه مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية بطنجة.

وكما هو حال باقي السّهرات، التي عرفها المهرجان خلال الأيام الماضية، فقد حضر جمهور غفير لمشاهدة العرض الفنّي الغنائي ما قبل الختامي لـ"ثويزا" المُقام على المنصة الرئيسيّة لفضاء السهرات.

وتميّزت الليلة الثالثة بـ"ثويزا" بتألّق الفنّان الجزائري الشاب مامي، من خلال "كشكول" غنائيّ قدّمه إلى جمهوره، الذي خفّ لملاقاته بكثافة، وبقي واقفاً إلى ما بعد منتصف الليل، منتظراً صعوده المنصة المقابلة لكورنيش عاصمة البوغاز.

وإلى جانب السّهرات الفنية، عُرِف برنامج مهرجان "ثويزا" تنظيم ندوات فكرية، خُصّصت إحداها لأفريقيا وما بين الدين والسياسة والتأثير على الديمقراطيَة، وأخرى بشأن أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأمّلات في ما ثبت وما تحوّل.

 

 

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