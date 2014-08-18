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بالفيديو:4 استعمالات منزليّة لزيت الزيتون

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بالفيديو:4 استعمالات منزليّة لزيت الزيتون بالفيديو:4 استعمالات منزليّة لزيت الزيتون

الإثنين 18-08-2014 17:51

لزيت الزيتون فوائد عدّة، فهو غذاء صحي سهل الهضم، ويساعد في ترطيب البشرة وتنعيم الشعر، حتى أنه يفيدُ في استعمالات مختلفة في داخل البيت، يطلعك موقع "سيدتي نت" عليها:

1- لتنعيم مفصّلات الأبواب:ضعي القليل من زيت الزيتون على قطعة من القطن، وامسحي بها المفصّلات.

2- لتنعيم مقابض الأبواب:بلّلي قطعة القماش بالقليل من زيت الزيتون، ثمّ امسحي بها مقبض الباب.وجفّفي المقبض بقطعة قماش نظيفة.

3- لتلميع الخشب:امزجي القليل من زيت الزيتون والليمون الحامض، في بخّاخ.ثم، قومي برشّ بضع قطرات من الخليط على قطعة من القماش، ثمّ امسحي بها الخشب.

4- لإزالة الملصقات:ضعي القليل من زيت الزيتون على قطعة من القماش، وامسحي بها مكان الملصق.ثمّ، أزيلي الملصق بسهولة.

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سيدتي

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