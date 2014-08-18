بالفيديو:4 استعمالات منزليّة لزيت الزيتون

لزيت الزيتون فوائد عدّة، فهو غذاء صحي سهل الهضم، ويساعد في ترطيب البشرة وتنعيم الشعر، حتى أنه يفيدُ في استعمالات مختلفة في داخل البيت، يطلعك موقع "سيدتي نت" عليها:

1- لتنعيم مفصّلات الأبواب:ضعي القليل من زيت الزيتون على قطعة من القطن، وامسحي بها المفصّلات.

2- لتنعيم مقابض الأبواب:بلّلي قطعة القماش بالقليل من زيت الزيتون، ثمّ امسحي بها مقبض الباب.وجفّفي المقبض بقطعة قماش نظيفة.

3- لتلميع الخشب:امزجي القليل من زيت الزيتون والليمون الحامض، في بخّاخ.ثم، قومي برشّ بضع قطرات من الخليط على قطعة من القماش، ثمّ امسحي بها الخشب.

4- لإزالة الملصقات:ضعي القليل من زيت الزيتون على قطعة من القماش، وامسحي بها مكان الملصق.ثمّ، أزيلي الملصق بسهولة.

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