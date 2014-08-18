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البدء فى مشروعات رصف الطرق بالوادى الجديد‎ أول سبتمر

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البدء فى مشروعات رصف الطرق بالوادى الجديد‎ أول سبتمر البدء فى مشروعات رصف الطرق بالوادى الجديد‎ أول سبتمر

بدأت مديرية الطرق والنقل بالوادى الجديد، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الوادى الجديد، فى البدء اول شهر سبتمبر المقبل فى مشروعات خطة الرصف.

صرح المهندس مجدى الطماوى مديرعام مديرية الطرق بالوادى الجديد، قائلاً ان الخطة تضم طرح عمليات رصف 14 كيلو مترا من الطرق الداخلية لمراكز المحافظة، حيث تم اعتماد 11 مليون جنيه ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2014_2015 م وأضاف  أنه تم تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه لرصف طرق بأطوال 3000 متر و600 متر بمركزى الداخلة والخارجة، و 2 مليون جنيه لرصف طرق بأطوال 2400 متر بمراكز بلاط والفرافرة وباريس.

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