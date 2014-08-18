فتحي يصل قطر ويخضع للكشف الطبي لأم صلال الثلاثاء

وصل أحمد فتحي لاعب منتخب مصر إلى الدوحة تمهيدا للانضمام لنادي أم صلال بعد رفض التجديد للأهلي.

وذكرت قناة الكأس القطرية أن فتحي سيخضع للكشف الطبي صباح الثلاثاء بإحدى المستشفيات قبل توقيع العقد مع إدارة أم صلال.

وينضم فتحي للفريق القطري ليكون بديلا للمغربي عثمان العساس الذي تم فسخ عقده ليصبح المحترف الرابع في صفوف الفريق.

فتحي لعب في إنجلترا مرتين مع ناديي شيفلد يونايتد في 2007 وهال سيتي في 2013، كما لعب لكاظمة الكويتي في 2008.

لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق شارك في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات 2006 و2008 و2010.