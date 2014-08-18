دليلك الشامل إلى تأثيث منزلك مع جُمانة أبو فاضل

قد يُشكّل تجهيز المنزل، للمرّة الأولى، صعوبة لدى الكثيرين، خصوصاً للزوجين الحديثي التجربة، علماً أن حتى التعديل أو تجديد الديكور السائد قد يُسبّب للمالكين عبئاً كبيراً، فيلجآن إلى تصفّح المجلات وزيارة العديد من "الجاليريهات" ومعارض المفروشات من أجل انتقاء الأثاث، الذي يتناسب مع الطراز المهيمن على منزلهما، كما لتفادي ارتكاب الأخطاء التي تشوّه مساحتهما.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تساعدك في تأثيث منزلك وتجديد الديكور السائد فيه ليتلاءم مع رغباتك وطبيعة حياتك، وليعكس شخصيّتك بصورة راقية.

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