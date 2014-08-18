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ضبط 10 آلاف قرص مخدر بحوزة شقيقين بمطروح

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تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح، الإثنين، من ضبط شقيقين بحوزتهما 10 آلاف قرص من عقار «التامول» المخدر، وذلك أثناء ترويجهما المخدرات بمدينة مرسى مطروح.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة، إخطارًا بضبط «سعيد.م.ا»، 28 سنة، مقيم عزبة العجارمة مطروح، وشقيقه «مسعود»، 26 سنة، فكهاني، مقيم ذات العنوان، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح من ضبط المتهمين بدائرة القسم أثناء استقلالهما دراجة بخارية تحمل لوحات معدنية رقم «5224 مطروح»، قيادة الأول، وبحوزتهما كرتونة تحوي كمية كبيرة من عقار «التامول» المخدر، يقدر عددها بحوالى 10 آلاف قرص.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما المخدرات المضبوطة بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح، وجار العرض على النيابة.

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