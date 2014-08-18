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«المجتمعات العمرانية»: طرح 12 فيلا في أكتوبر بالمزاد العلني

  • مصر
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تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإثنين، 12 فيلا بالمزاد العلني، من نصيبها في مشروع «يوتوبيا» بمدينة 6 أكتوبر في إطار سياسة الهيئة لبيع الوحدات الفاخرة من مستحقاتها لدى العملاء، وتوجيه عائدها ﻹسكان محدودي الدخل.

وقال المهندس مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، إن مساحات الفيلات المطروحة للبيع بالمزاد تتراوح بين 217 و275 مترا مربعا مقامة على مسطحات أراضٍ تتراوح بين 241 و336 مترا مربعا.

وأضاف «فرحات»: «هذه الفيلات من مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى شركة يوتوبيا للاستثمار السياحي والعقاري بقطعة اﻷرض رقم (15) بالحي الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية بجوار نادى الجزيرة بالمدينة، موضحا أن الفيلات أرضى وأول وغرف سطح»، مشيرا إلى أن جلسة المزاد ستعقد يوم 7 سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، يعلن جهاز مدينة طيبة الجديدةعن 6 مناقصات في إطار توفير الخدمات لمناطق اﻹسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث يتم طرح أعمال تنفيذ 3 حضانات بمنطقة اﻹسكان الاجتماعى، «مرحلة ثانية» و620 فدانا بمناطق العمارات و«د» و«ب»، إضافة إلى أعمال تنفيذ مبنى محال تجارية وإدارية بمنطقتى اﻹسكان الاجتماعي، وأعمال تنفيذ مبنى وحدة صحية بمنطقة اﻹسكان الاجتماعى «مرحلة أولى» 480 فدانا، فضلا عن أعمال تنفيذ مبنى وحدة صحية بمنطقة اﻹسكان الاجتماعي.

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