«الصحة»: إعفاء مدير طوارئ أسيوط العام من عمله

قرر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، إعفاء مدير الطوارئ بمستشفى أسيوط العام من عمله، وتعيين الأكفأ، كما قرر إحالة مدير وحدة الكلى بالمستشفى ومدير الكلى بمديرية الصحة بأسيوط للمساءلة القانونية لتقاعسهما عن توفير الدم للمرضي، وعدم إجراء التحاليل الكيميائية مما يؤثر على حياة المرضى، جاء ذلك بناء على تقرير الفريق الطائر لوزير الصحة، الذي تضمن خطة تصحيحية لمتابعة جودة الأداء بمستشفيات المحافظة.

كما حول «عدوي» مدير الطوارئ والأطباء النوبتجيين بمستشفى الخازندارة العام للشؤون القانونية لسماحهم بوجود أطباء امتياز بشكل منفرد، وقيامهم بالكشف على المرضى دون إشراف من الإخصائيين والاستشاريين الموجودين بالنوبتجية الليلية من 8 مساء إلى 8 صباحا، مشددًا على ضرورة توفير مدير مالي وإداري بالمستشفى.

وأصدر «عدوي» قرارًا بإعادة هيكلة إدارة مستشفى السويس العام بتعيين مدير ذي كفاءة مهنية وإدارية بالتنسيق مع القطاع العلاجي، وإعادة هيكلة إدارة التمريض بالمستشفى، واختيار رئيسة للتمريض أكثر كفاءة إداريا وفنيا، ووجه باتخاذ اللازم نحو التخلص من الكهن التي تملأ جنبات المستشفى والمساحات الفارغة بها، والدفع نحو تحويلها لمساحات خضراء، وكذلك التحقيق مع إدارة المستشفى لتراخيها وإهمالها في الحفاظ على أثاث وأجهزة المستشفى وتعريضها للتلف رغم الحاجة لها.

وكلف«عدوي» وكيل الوزارة لمديرية الصحة بالمنيا بتعيين مدير للعيادات ومدير للطوارئ بمستشفى بني مزار المركزي، والتحقيق مع مدير الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، مع إحالة مسؤول مكافحة العدوى بالمديرية للشؤون القانونية للمساءلة عن تقصيره في أداء عمله.



>فيما شدد وزير الصحة على تدريب جميع العاملين بمستشفى أوسيم المركزى أطباء وتمريض وفنيين على أعمال مكافحة العدوى، حيث أمر الوزير بتغيير مسؤول مكافحة العدوى ومسؤول الجودة والتحقيق مع مدير مكافحة العدوى بالمديرية لعدم متابعة الأداء بالمستشفى، مشددًا على توفير عدد كاف من أطباء العظام بقسم الاستقبال بمستشفى أم المصريين العام أثناء النوبتجية الليلية، حيث يوجد طبيب ويتم الانتظار أكثر من 5 ساعات لعمل الجبائر، فيما وجه مديرية الصحة بالجيزة وإدارة المستشفى بالمرور المسائي بفترات السهر والنوبتجية لمتابعة التزام تواجد الأطباء بالمستشفى.

وبناء على مرور الفريق الطائر على مستشفى الحوامدية العام كلف الوزير وكيل الوزارة بمديرية الصحة بالجيزة بمتابعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لافتتاح المبنى الجديد بالمستشفى في الموعد المحدد، وكذلك متابعة الانتهاء من أعمال التطوير من قسمي النساء والأطفال بالمستشفى، كما كلف إدارة الصيدلة بالمديرية بتوفير الأمصال بالمستشفى بكميات تتناسب مع أعداد المترددين على المستشفى، وأمر بتشكيل لجنة من إدارة مكافحة العدوى بالوزارة والمديرية لوضع تقرير مفصل لأسباب غلق عمليات العظام بالمستشفى ووضع التوصيات لإعادة الفتح والتشغيل.

كان الوزير قد أمر بتشكيل «الفريق الطائر»، ويعمل تحت إشرافه شخصيا، لاقتحام وتقييم الخدمات الطبية بالمحافظات، ويضم الفريق أعضاء من القطاعين العلاجي والوقائي وإدارة مكافحة العدوى، والتخلص من النفايات وإدارة الجودة والإدارة الهندسية والتمريض والرعاية الساسية والطوارئ والتفتيش المالي والإداري، لرفع الموقف على الطبيعة في التخصصات المختلفة ومساعدة الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وكذلك إعداد تقارير فنية مفصلة لتقييم آداء المستشفيات ورفعها لوزير الصحة لاتخاذ القرارات اللازمة نحو تلافى السلبيات وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات.