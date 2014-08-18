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أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: لا تقارنوا دي ماريا بأوزيل

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أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: لا تقارنوا دي ماريا بأوزيل أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: لا تقارنوا دي ماريا بأوزيل

كارلو أنشيلوتي

رفض الايطالى كارلو أنشيلوتي، المدير الفنى لنادى ريال مدريد المقارنة بين رحيل الالمانى مسعود اوزيل فى الصيف الماضى وبين التكهنات المستمرة بشأن مستقبل الارجنتينى انخيل دى ماريا مع الفريق.

وكان بطل دورى الأبطال الأوروبى ضم جيمس رودريجيز وتونى كروس فى الانتقالات الصيفية مما اثار الشائعات حول قرب رحيل دى ماريا من سانتياجو برنابيو.

وارتبط اسم مانشستر يونايتد بقوة بامكانية ضم دى ماريا ولكن انشيلوتى اكد انه مازال عضوا مهما فى فريقه وانه قد يبدأ لقاء السوبر الاسبانى غدا الثلاثاء امام اتليتكو مدريد.

وقال انشيلوتى فى تصريحات للصحفيين “دى ماريا متواجد مثله مثل جميع اللاعبين الآخرين. قد يبدأ المباراة ويملك فرصة ، غدا سيلعب فريق واحد وسيكون هناك فريق آخر يوم الجمعة القادم.

وأضاف “لااذكر ماذا حدث مع اوزيل ،ولن اثير هذا الموضوع لأننى سافقد التركيز. دى ماريا مستعد للعب وسوف يساعدنا”.

وأوضح أن الأمر سيظل كذلك حتى يوم 31 اغسطس موعد انتهاء الانتقالات الصيفية مشيرا الى ان كل شئ سيكون طبيعيا سواء استمر دى ماريا فى صفوف الفريق او رحل.

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