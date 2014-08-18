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إصابة طفلين إثر سقوط قذيفة على منزلهم برفح

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إصابة طفلين إثر سقوط قذيفة على منزلهم برفح إصابة طفلين إثر سقوط قذيفة على منزلهم برفح

انفجار- أرشيفية

أصيب طفلين بجروح مختلفة، جراء سقوط قذيفة على منزلهم بقرية المطلة بمدينة رفح أثناء إحدي الحملات الأمنية.

أكد مصدر طبى، أن طفلين أصيبا في قرية المطلة- الواقعة غرب مدينة رفح- بعد سقوط قذيفة مجهولة المصدر، وانفجارها بجوار منزل عائلة الطفلين، وتم نقل الطفلين المصابين إلى مستشفى العريش المركزي، لتلقي العلاج، وإبلاغ الجهات المعنية بالواقعة.

وكان سقوط قذائف على منازل مواطنين بلغت ثلاثة حالات في الشيخ زويد واثنتين في رفح خلال أسابيع قليلة، مما تسبب في مقتل خمسة أفراد وإصابة 14 آخرين، خلافًا لمقتل وإصابة عدد من أهالي ضاحية السلام بالعريش نتيجة سقوط قذيفة ، وسط سوق شعبي في شهر رمضان الماضي.

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