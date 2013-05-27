راموس: أنشيلوتي أم هاينكس؟ نحتاج مدرب يفرض احترامه

مدريد، (إفي): أكد سرخيو راموس ، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، أن النادي الملكي يحتاج لمدرب يثق في لاعبي الفريق ويكون لديه طموح وآمال ويتمكن من فرض احترامه.

وخلال مشاركته في حفل تقديم مجموعة جديدة من ساعات ماركة "جيرار بيريجو" قال راموس إن كل الفرق وليس ريال مدريد وحده في حاجة لمدرب يثق في لاعبيه وأن يتوق لتحقيق الكثير مع الفريق ويفرض احترامه.

وأكد "فنحن لاعبون من ثقافات ودول مختلفة ومن الصعب التعامل مع هذا الأمر".

وعن رأيه حول إمكانية تعاقد ريال مدريد مع احد المدربين الإيطالي كارلو أنشيلوتي (باريس سان جيرمان) والمخضرم يوب هاينكس (بايرن ميونيخ)، صرح راموس بأن كليهما مدربان عظيمان ولكن لم يتم معرفة أيهما سيتولى تدريب الملكي حتى الآن.

وأضاف أن الاثنين لهما تاريخ طويل في عالم كرة القدم كما أنهما دربا الكثير من أصدقائه وأكدوا أنهما رائعين سواء على الصعيد المهني أو الشخصي.

وحول رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب الملكي بنهاية الموسم الكروي الحالي، يرى راموس أن رحيله لا يأتي نتيجة ضغوط نظرا لعدم تحقيقه أي بطولة مع الملكي خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن مورينيو يتمتع بالخبرة في عالم كرة القدم "ولا يمكن أن يكون قد قرر الرحيل عن الريال نتيجة الضغوط"، مبينا أن كل شخص يختار مستقبله وهو "حر في اختيار طريقه".

ويرى راموس أن مورينيو هو أحد أفضل المدربين في العالم كما أنه ساعده كثيرا خاصة في حثه على التنافس، مبرزا أن البرتغالي يخرج أفضل ما لدى كل لاعب.