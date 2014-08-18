أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير التربية والتعليم يصدر قرارات بندب وكلاء جدد بـ 8 مديريات تعليمية

Google+ Print
وزير التربية والتعليم يصدر قرارات بندب وكلاء جدد بـ 8 مديريات تعليمية وزير التربية والتعليم يصدر قرارات بندب وكلاء جدد بـ 8 مديريات تعليمية

محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، قرارات بندب وكلاء جدد بـ 8 مديريات تعليمية، في كل من الأقصر، ودمياط، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والمنيا، والشرقية، والقاهرة والدقهلية.

وشملت القرارات ندب حجاج محمد مصطفى حسين مدير إدارة الاتصال السياسي بالأقصر ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وندب منى مصطفى محمد يحيى معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

وأصدر الوزير قرارا بندب طارق حسن ضوه معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، وندب يحيى عبد القادر محمد عبد الغفار مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وأصدر الوزير قرارا بندب محمد مصطفى باشا إسماعيل معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بقنا ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وندب نبيلة إبراهيم محمد سالم مدير عام إدارة فاقوس التعليمية بالشرقية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

كما تم ندب محمد سيد أحمد الشيمي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لشئون الإدارات التعليمية، وعمرو محمد عمران زغاري ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وندب عطا جاد خليفة معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا