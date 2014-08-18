وزير التربية والتعليم يصدر قرارات بندب وكلاء جدد بـ 8 مديريات تعليمية

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، قرارات بندب وكلاء جدد بـ 8 مديريات تعليمية، في كل من الأقصر، ودمياط، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والمنيا، والشرقية، والقاهرة والدقهلية.

وشملت القرارات ندب حجاج محمد مصطفى حسين مدير إدارة الاتصال السياسي بالأقصر ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وندب منى مصطفى محمد يحيى معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

وأصدر الوزير قرارا بندب طارق حسن ضوه معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، وندب يحيى عبد القادر محمد عبد الغفار مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وأصدر الوزير قرارا بندب محمد مصطفى باشا إسماعيل معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بقنا ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وندب نبيلة إبراهيم محمد سالم مدير عام إدارة فاقوس التعليمية بالشرقية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

كما تم ندب محمد سيد أحمد الشيمي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لشئون الإدارات التعليمية، وعمرو محمد عمران زغاري ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وندب عطا جاد خليفة معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ــ وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

أ ش أ