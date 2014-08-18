حبس أمين شرطة قتل محامياً 15 عاماً

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب بحبس أحمد الطيب أمين الشرطة بقسم إمبابة المتهم بقتل المحامي “محمد خليل”، داخل غرفة الحجز الإداري خلال اشتباكات بالسجن لمدة 15 عامًا.

وذكرت التحقيقات بنيابة حوادث شمال الجيزة التي أجراها أحمد ناجى أن هناك خلافات سابقة بين المتهم أمين شرطة، والمجني عليه، حيث اعتاد الأخير صفع الأول على وجهه عقب ثورة 25 يناير، وأن المجني عليه «إخواني»، مطلوب أمنيًا في قضية أعمال عنف وشغب والتظاهر بدون تصريح، مما دفع أمين الشرطة لإلقاء القبض عليه فور رؤيته عند دخول القسم لدفع مبلغ كفالة 10 آلاف جنيه لإخلاء سبيل، نصر محروس، محام، متهم في نفس ذات قضية المجني عليه.

وفور اصطحاب أمين الشرطة للمجني عليه إلى الحجز الإداري بديوان عام قسم إمبابة بالطابق الأرضي تجددت الاشتباكات بينهما بالأيدي، وعلى إثرها بادر المتهم بإطلاق 3 رصاصات في الصدر والبطن والظهر أودت بحياته.

وأسفرت معاينة النيابة عن وجود 3 فوارغ رصاص تبين أنها أطلقت من السلاح الميري للمتهم، وآثار دماء على الأرض وكرسي كان موجودًا داخل الحجز الإداري، وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح، وعينة من الدماء الموجودة، لمطابقتها وتم حبس المتهم على ذمة القضية.