وزير الثقافة يلتقي سفير اندونيسيا بالقاهرة

التقى الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، اليوم الاثنين مع سفير أندونيسيا بالقاهرة نور فائزي سواندي بحضور الدكتورة كاميليا صبحى رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

وأكد وزير الثقافة خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة ، وخصوصا في مجال الثقافة .

ولفت جابر عصفور الى أن الجالية الأندونيسية بمصر لها أنشطة عديدة حيث يدرس الطلبة الاندونيسيين بالأزهر ، كذلك تشارك فرقة اندونيسيا للإنشاد الديني بمهرجان سماع الذي يحظى بقبول كبير بين رواده .

ومن جانبه ، قال السفير الاندونيسي إن سفارة اندونيسيا بالقاهرة ستقيم احتفالا بعنوان ” يالا اندونيسيا 2014″ خلال الفترة من 17 – 22 سبتمبرالقادم ، لإحياء ذكرى استقلال اندونيسيا ومرور 69 عاما على العلاقات المصرية الاندونيسية .

وأوضح أن الاحتفال سيتضمن إقامة معارض للمنتجات الاندونيسية ، ندوات ، عروض موسيقية ، رقصات تقليدية ،عرض أزياء “الباتيك” ، أفلام وتذوق للمأكولات التقليدية.