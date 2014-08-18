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وزير الثقافة يلتقي سفير اندونيسيا بالقاهرة

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وزير الثقافة يلتقي سفير اندونيسيا بالقاهرة وزير الثقافة يلتقي سفير اندونيسيا بالقاهرة

وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور

التقى الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، اليوم الاثنين مع سفير أندونيسيا بالقاهرة نور فائزي سواندي بحضور الدكتورة كاميليا صبحى رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

وأكد وزير الثقافة خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة ، وخصوصا في مجال الثقافة .

ولفت جابر عصفور الى أن الجالية الأندونيسية بمصر لها أنشطة عديدة حيث يدرس الطلبة الاندونيسيين بالأزهر ، كذلك تشارك فرقة اندونيسيا للإنشاد الديني بمهرجان سماع الذي يحظى بقبول كبير بين رواده .

ومن جانبه ، قال السفير الاندونيسي إن سفارة اندونيسيا بالقاهرة ستقيم احتفالا بعنوان ” يالا اندونيسيا 2014″ خلال الفترة من 17 – 22 سبتمبرالقادم ، لإحياء ذكرى استقلال اندونيسيا ومرور 69 عاما على العلاقات المصرية الاندونيسية .

وأوضح أن الاحتفال سيتضمن إقامة معارض للمنتجات الاندونيسية ، ندوات ، عروض موسيقية ، رقصات تقليدية ،عرض أزياء “الباتيك” ، أفلام وتذوق للمأكولات التقليدية.

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