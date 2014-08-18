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أمير مكة يوقع عقد شراكة مع شركة اتصالات لتوعية الحجاج

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وقع أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية بجدة، مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، الإثنين، عقد شراكة مع شركة اتصالات لرعاية الحملة الوطنية الإعلامية التي تنظمها إمارة منطقة مكة المكرمة لتوعية ضيوف الرحمن لموسم حج 1435هـ.

وتهدف الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن إلى تأصيل ثقافة تقديس البلد الحرام خلال موسمي الحج والعمرة لكل من ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة وجميع أفراد المجتمع من خلال إطلاق حملات توعوية.

وتأتي الحملة في عامها الحالي تحت شعار «الطريق الصحيح الحج بتصريح» مرتكزة على احترام المكان وقدسيته واحترام النظام من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس خالد بن عمر الكاف، أن الحملة الوطنية الإعلامية التي تنظمها إمارة منطقة مكة المكرمة لتوعية ضيوف الرحمن جاءت من منطلق الاهتمام والرعاية التي يحظى بها الحرمان الشريفان من قبل القيادة الرشيدة، مبينا أن الأهداف التي بنيت عليها هذه الحملة تؤكد استشعار القائمين عليها المسؤولية الملقاة على عاتقهم في سبيل توفير أرقى سبل الراحة لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين.

كما وقع أمير منطقة مكة المكرمة عقد تنفيذ الحملة مع شركة للدعاية والإعلان ستتولى تنفيذ الحملة.

من جهة أخرى، بحث الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بجدة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، الدكتور جوزيف ويستفول، يرافقه القنصل العام الأمريكي في جدة، تود سي هولمستروم، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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