أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور: أبرز حوادث عنف الشرطة ضد المتظاهرين في أمريكا

Google+ Print

في أعقاب تصاعد الاضطرابات في مدينة فيرجسون، بولاية ميزوري الأمريكية، بشأن مقتل مراهق أسود على يد ضابط شرطة أبيض، تعهدت وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في تقارير حول استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة المحلية. ولا يزال التحقيق في مراحله المبكرة، ولكن سجل تدخل الاتحادية في عدد من الاضطرابات التي واجهت مدنًا أمريكية، على مدى العقدين الماضيين، يمكن أن يقدم فكرة عن النهج الذي تتبعه واشنطن لإصلاح الشرطة المحلية، في حال ثبوت ارتكابها مخالفات.

فبعد التحقق من سوء سلوك الشرطة في حالات سابقة، دخلت مدن في جميع أنحاء البلاد في اتفاقات سمحت في بعض الأحيان للحكومة الاتحادية بإجبار إدارات الشرطة على سن سياسات للحد من التمييز العنصري والاستجواب غير اللائق والتفتيش غير المشروع، وغير ذلك من المخالفات. وتصبح تلك الاتفاقات سارية المفعول فقط إذا ما وافق عليها قاض اتحادي.

وأوردت مجلة «تايم» الأمريكية 4 حالات لمدن شهدت اضطرابات، وأسهم تدخل السلطات الفيدرالية فيها في تغيير الأوضاع على الأرض، بعد عنف الشرطة:
>1- سياتل:

شهدت مدينة سياتل الأمريكية، عام 1999، مظاهرات حاشدة ضد «الرأسمالية» خلال اجتماع لـ«منظمة التجارة العالمية»، وأثارت تلك الاحتجاجات ردود فعل دولية واسعة. وبعد ما يزيد قليلًا على عقد من الزمان، واجهت شرطة المدينة اتهامات بإساءة استخدام القوة، وذلك من قِبَل وزارة العدل. وطالب مرسوم للوزارة سلطات المدينة بإعادة النظر في سياسات اللجوء لإطلاق النار، وطلب من الضباط حمل أسلحة أخف وأقل خطورة، واستخدام «تقنيات التصعيد»، في التعامل مع المحتجين.

Seattle police fire teargas and pellets at protesters outside the World Trade Organization conference in Seattle, Washington on November 30, 1999.
>2- نيو أورليانز:

لفتت سلطات مدينة «نيو أورليانز» الأمريكية الأنظار إليها بعد إدارتها الفاشلة لأزمة إعصار «كاترينا» عام 2005. وكشف تحقيق لوزارة العدل، عام 2012، عن تورط قوات الشرطة بالمدينة في حالات متعددة للاستخدام غير المشروع للقوة الذي أفضى إلى موت مدنيين، والاستخدام غير الملائم للكلاب للعثور على المشتبه بهم، والاعتقال التمييزي للأقليات، وغيرها من الانتهاكات، وأبرمت الوزارة اتفاقًا يقضي بضرورة خضوع الضباط لتدريبات مكثفة.


>3- لوس أنجلوس:

في عام 2001، بعد عقد من وقوع حادث رودني كينج، الرجل الذي كان رمزًا لأعمال الشغب التي شهدتها المدينة عام 1992، بعد نشر شريط يُظهر تعرضه لضرب مبرح من الشرطة، عقدت وزارة العدل اتفاقًا مع إدارة شرطة المدينة. وكان الضرب المبرح واحدًا من بين العديد من الإدعاءات المتعلقة بسوء سلوك شرطة لوس أنجلوس.

وركزت رسالة بعثت بها وزارة العدل الأمريكية إلى عمدة المدينة، وقتها، جيمس هاهن، على عدد من النقاط المثيرة للقلق، بما في ذلك استخدام شرطة لوس أنجلوس للقوة المفرطة وتنفيذ الاعتقالات الخاطئة.

وطالب مرسوم الوزارة بالموافقة على جمع البيانات عن أداء قوات الشرطة، مثل استخدامها للأسلحة النارية واستجابتها لحالات مقاومة الاعتقال. وبموجب الخطة، تولى مشرفون مراقبة سلوك الضباط والإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة. وبعد أكثر من عقد من الرقابة الاتحادية، أًلغي الاتفاق بموافقة قاض اتحادي في عام 2013.


>4- أوكلاند:

اتخذ تدخل السلطات الاتحادية في مدينة أوكلاند طابعًا مختلفًا، حيث دخلت المدينة في تسوية مع أكثر من 100 من المدعين عام 2003، يتم بموجبها تنفيذ عدد من الإصلاحات في جهاز الشرطة، وذلك بعدما قامت قوات الشرطة في المدينة بشن حملة اعتقالات في صفوف محتجين مناهضين للحرب الأمريكية على العراق، كما أصابت العشرات من المتظاهرين بجروح، بعد إطلاقها الرصاص المطاطي لتفريقهم.

وبعد مرور 10 سنوات، اعترفت المدينة بفشلها في تحقيق أهداف التسوية، وطلبت المساعدة من الحكومة الاتحادية. وتم تعيين ضابط اتحادي، تعتبر إقالة قائد الشرطة أحد صلاحياته، للإشراف على الإدارة. وفشل هذا الضابط المشرف أيضًا، وتمت إقالته من قبل قاض اتحادي هذا العام، بحسب «تايم».


>

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي